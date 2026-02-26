Мамина голова в морозилке: священник убил жену при дочери-первокласснице

В 2023 году отстраненный от службы священник в городе Нижнекамске обезглавил супругу. Когда 17-летний сын пришел домой, отец сказал ему положить голову матери в морозилку, чтобы ее могли пришить обратно. NEWS.ru рассказывает, что предшествовало убийству и как жизнь семьи складывается на сегодняшний день.

Отстранили от службы за рвоту

Михаил Зубарев познакомился со своей будущей супругой Викторией в родном Мурманске. Он встретил девушку в том же храме, где сначала был прихожанином, а затем начал служить. Высшее клерикальное образование Михаил получил в Москве и вскоре вместе с женой переехал в Татарстан, его отправили служить в Казанском храме в Нижнекамске.

«У отца довольно-таки стремительный рост был в рамках Нижнекамска. У него вообще, наверное, чуть ли не у единственного было высшее московское образование среди рядовых священников. Ну, как-то он быстро двигался по карьерной лестнице, сам того не желая. Многие его знали, многие его уважали», — рассказывает в интервью Елене Погребижской сын Михаила Даниил.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам Даниила, у его отца были недоброжелатели, которые летом 2023 года добились, чтобы мужчину отстранили от службы. Поводом послужила случайность, произошедшая на утренней литургии. Когда все причащались, Михаила стошнило на некие священные атрибуты.

«У отца были проблемы с желудком. Еще кагор часто дешевый покупали, он плохого качества был. Его стошнило этими просфорами и кагором, и вот это они и называют нарушением. Суть в том, что он это убрал, а другой священник достал это с мусорки, сфотографировал и отправил в епархию. И из-за этого отца впоследствии отстранили. И у него из-за этого был большой стресс. Потому что это же проблемы с организмом. Он же там не пытался осквернить ничего. Он в церкви суммарно более 26 лет был. Для него как будто землю из-под ног отобрали», — поделился Даниил.

«Вроде мама спит, а вроде не спит»

В том же 2023 году, по словам сына, его родители впервые заговорили о разводе. Во время отпуска Михаил и Виктория сильно ругались, а вернувшись домой, решили серьезно обсудить испортившиеся отношения. Сначала засобирались в ЗАГС, чтобы расторгнуть брак, но вдруг примирились.

Удар по карьере Михаила пришелся на время, когда супруги снова не ладили. После увольнения со службы мужчина замкнулся и почти не выходил из дома. Изредка то сын, то жена вытаскивали его на прогулки. 30 августа супруги вместе пришли в квартиру к 17-летнему сыну, которую взяли для него в ипотеку. Молодой человек и сам тогда подрабатывал, чтобы закрыть кредитные обязательства.

Сын вспоминает, что в тот день все было хорошо. Родители погостили у него, попили чай. А на следующий день позвонила семилетняя сестра Даниила и сказала, что папа убил маму.

«Когда я был на работе, мне позвонила сестренка. Сказала, что папа просил позвонить. Папа маму убил. Я подумал, что, может быть, она что-то не так поняла. Она говорит: „Вроде мама спит, а вроде не спит“. В общем, что-то непонятное. Я минут через сорок приехал, захожу и вижу — лежит тело мамы. Темно, все в крови. При входе в квартиру коридор, ванная слева. Ванна в крови, все в крови. Я в шоке, это нереальность как будто», — рассказывает Даниил.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отец сказал положить голову в морозилку

Только спустя время подросток понял, что его мать обезглавлена. Голова лежит в ванной. Отец сказал Даниилу взять ее и положить в морозилку.

«Впоследствии эту голову из-за какого-то состояния бреда убрали в морозильную камеру. Не чтобы скрыть улики. Отец говорил: „Такие случаи есть в европейской медицине — пришить голову, и мозг оживет“. Это уже просто состояние бреда», — вспоминает Даниил.

Юноша рассказывает, что это все-таки имело положительный эффект — мать смогли похоронить в открытом гробу.

«Это спасло состояние лица и головы. Лицо очень хорошо выглядело. Если бы я не собрался в ужасе, не взял бы эту голову в ванной, не почистил бы лицо и не убрал бы в морозилку, то непонятно, что бы было вообще с лицом», — говорит сын убитой.

Газовая атака

Сын вызвал скорую помощь, а медики по протоколу передали информацию в МВД. Полицейские заходили в квартиру с оружием, но Михаил не сопротивлялся. Он сам отдал руки под наручники.

Позже на суде мужчина признавался, что не помнит момента убийства, поскольку был в состоянии аффекта. Семилетняя дочь тоже не могла что-то рассказать о событиях того дня, хотя была дома. Конфликт родителей она слушала из другой комнаты, а потом до прихода брата молилась с папой за упокой души матери.

По словам Даниила, в день убийства отцу начало казаться, что в его комнате пахнет газом. При этом дом не газифицирован. Мужчина в какой-то момент решил, что семья пытается отравить его.

«Когда я зашел, он рассказал про весь этот конфликт, как они начали драться. У папы были какие-то порезы, колотые раны. Она вроде его там тоже порезала то ли ножом, то ли чем, я точно не помню. Но он исцарапанный тоже весь был. Она либо напала на него, что он нож взял в руки, либо оказывала сопротивление. Она была еще живая в момент отрезания головы. Окончательно умерла, когда шею, грубо говоря, дорезали. Причина смерти — наверное, обезглавливание и потеря крови, несовместимая с жизнью», — говорит сын убитой.

Тетя не дает вешать магнитик с папой на холодильник

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Позже в суде выяснится, что еще в 14 лет Михаил Зубарев был госпитализирован в психиатрическую больницу. Юношей он очень тяжело переживал смерть отца. В медучреждении ему поставили параноидальную шизофрению и отпустили. С тех пор он не наблюдался у специалистов.

От родственников и близких священник свой диагноз не скрывал. На его характере, по словам окружающих, это никак не отображалось, но сильный стресс на фоне отстранения от службы мог спровоцировать обострение.

Даниил вспоминает, что, пока шло следствие, он периодически встречался с отцом и тот постепенно «сходил с ума». Суд приговорил Михаила к принудительному лечению в спецбольнице закрытого типа.

Сын признается, что ему не хватает духа навестить отца в той самой больнице в Казани, куда его отправили на терапию. Он боится, что сейчас от прежнего человека почти ничего не осталось.

«Я понимаю, что надо увидеться с ним, но это эмоционально тяжело, и ты не знаешь, надо ли оно тебе это вообще на самом деле. Не хочется, наверное, смотреть на то, как ему тяжело. Человек по сути забрал чужую жизнь и свою жизнь испортил по факту», — считает Даниил.

На первое время после трагедии Даниил отправился вместе с сестрой под опеку тети — сестры своей матери. Но уже скоро он ушел из этого дома в ипотечную квартиру. Его возмутило, что родственница не дала сестре повесить на холодильник магнит с фотографией семьи.

«Сестренка моя повесила магнитик на холодильник у тети дома. И ей не понравилось, что там отец — убийца ее сестры. А для ребенка-то эта семья, эти люди ее растили, жили с ней с рождения. Она этот магнит убрала, короче, ей это не нравилось. Для меня это не совсем правильное поведение. Сестре не объяснишь, что, если папа убил маму, это больше не твои родители и ты не можешь помнить про них и про хорошие воспоминания», — возмущается Даниил.

В последний год тетя также оградила племянницу от общения с братом. Даниил писал сестре в мессенджеры, но она не отвечает ему.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Даниил был уверен, что стойко пережил трагедию, но худшие эмоции накрыли его спустя год. В 18 лет у молодого человека начались проблемы с алкоголем, но он поборол их. Сейчас юноша признается, что утратил веру в бога.

«Меня спрашивали, почему я в храм не хожу. Ну, потому что я разочарован в этом. У меня даже дома икон нет. Я даже крестик не ношу, хотя я крещеный. У меня есть отцовские иконы, вот я для съемок их достал, чтобы показать зрителям, но сам я в это не верю. Я больше себя в данный период к агностикам отношу. Мне, чтобы сделать какое-то доброе дело для человека, не нужно это аргументировать верой», — заключает Даниил.

Читайте также:

Искали труп, а не ребенка: мальчика чудом вызволили из бункера педофила

Убийцу семи человек вычислили по окурку: почему душегубу дали всего 15 лет?

«Приемная тупорылая дура»: отчим насиловал падчерицу с 7 лет

Задавил повара и зарубил отца: что известно об алтайском Вагнере с топором

Три дочки и ни одного сына: муж расправился с женой из-за любовницы