Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

Многие дачники знают, как сложно найти идеальную морковь, которая бы оставалась сладкой и долго хранилась. Одним из таких сортов является морковь «Нантская 4».

Это среднеспелый сорт: от первых всходов до полного созревания проходит около трех месяцев. Корнеплоды вырастают ровными, цилиндрическими, с тупым кончиком, длиной до 15 сантиметров и весом до 150 граммов. Мякоть сочная, нежная, ярко-оранжевого цвета, с маленькой сердцевиной. Вкус — насыщенно-сладкий, без малейшей горечи, что делает эту морковь идеальной для свежих салатов, соков и детского питания.

Урожайность сорта впечатляет: до 7 килограммов с квадратного метра. Корнеплоды отлично хранятся всю зиму, не теряя сочности и плотности. "Нантская 4" неприхотлива к почвам, но для получения максимального урожая лучше выбирать легкие плодородные суглинки. Сеять морковь можно под зиму или ранней весной, как только сойдет снег. Схема посева: между рядами 20–25 сантиметров, между растениями после прореживания — 5–6 сантиметров. Регулярные поливы в засушливый период обеспечат особенно сладкие и сочные корнеплоды.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.