16 марта 2026 в 17:30

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

Фото: D-NEWS.ru
Многие дачники знают, как сложно найти идеальную морковь, которая бы оставалась сладкой и долго хранилась. Одним из таких сортов является морковь «Нантская 4».

Это среднеспелый сорт: от первых всходов до полного созревания проходит около трех месяцев. Корнеплоды вырастают ровными, цилиндрическими, с тупым кончиком, длиной до 15 сантиметров и весом до 150 граммов. Мякоть сочная, нежная, ярко-оранжевого цвета, с маленькой сердцевиной. Вкус — насыщенно-сладкий, без малейшей горечи, что делает эту морковь идеальной для свежих салатов, соков и детского питания.

Урожайность сорта впечатляет: до 7 килограммов с квадратного метра. Корнеплоды отлично хранятся всю зиму, не теряя сочности и плотности. "Нантская 4" неприхотлива к почвам, но для получения максимального урожая лучше выбирать легкие плодородные суглинки. Сеять морковь можно под зиму или ранней весной, как только сойдет снег. Схема посева: между рядами 20–25 сантиметров, между растениями после прореживания — 5–6 сантиметров. Регулярные поливы в засушливый период обеспечат особенно сладкие и сочные корнеплоды.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Проверено редакцией
Читайте также
Смешиваю зефир со сметаной: готовлю простейший десерт из 3 ингредиентов, вкуснее мороженого
Шелуху — в сторону. Окунаю яйца в раствор — через 5 минут на столе яркие рубины
3 салата-быстрячка на праздничный стол! 20 минут — и оригинальные, недорогие и невероятно вкусные закуски готовы
Бархатцы взойдут за 3 дня и зацветут в мае: точные даты посева по лунному календарю
Дачникам дали советы по уходу за деревьями весной
дачники
огороды
морковь
овощи
Мария Левицкая
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
