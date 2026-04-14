Вместо омлета разбиваю яйцо на лаваш и жарю: завтрак, для которого не нужно уметь готовить

Конвертик из лаваша с сытной начинкой — это завтрак, для которого не нужно уметь готовить, но он получается невероятно вкусным, сытным и красивым за 5 минут.

Для приготовления понадобится: 1 лист тонкого лаваша, 1 яйцо, 50 г твердого сыра, 2 ломтика ветчины, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец, растительное масло.

Рецепт: лаваш разложите на доске. В центр лаваша разбейте яйцо и ложкой или лопаткой размажьте его по поверхности, оставляя небольшие поля по краям. Посыпьте яйцо солью и перцем. Сверху на яйцо выложите тертый сыр, нарезанную кусочками ветчину и рубленую зелень. Заверните лаваш конвертиком, подгибая края внутрь.

Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте конвертик с двух сторон до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячим.

