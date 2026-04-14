14 апреля 2026 в 12:46

«Здесь цифры говорящие»: Песков заклеймил Киев за обстрелы в Пасху

Песков заявил, что нарушений ВСУ пасхального перемирия было очень много

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Количество нарушений пасхального перемирия со стороны Вооруженных сил Украины оказалось значительным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге. Он сослался на данные Министерства обороны РФ и отметил, что цифры говорят сами за себя, передает РИА Новости.

Здесь цифры говорящие, действительно, нарушений было очень много, цифры говорят сами за себя, — указал представитель Кремля.

Ранее в Минобороны сообщили, что было зафиксировано 6558 нарушений пасхального перемирия со стороны ВСУ. За этот период украинские военные нанесли 5844 удара с помощью квадрокоптеров, а также совершили 694 обстрела российских позиций из артиллерии и танков.

ВСУ также атаковали АЗС «Роснефть» в Льгове Курской области во время пасхального перемирия. Женщина, пострадавшая при ударе, рассказала, что уезжала с заправки вместе с годовалым ребенком на голых дисках. Мать и ребенок находятся в больнице и идут на поправку. Малыш чувствует себя хорошо и уже играет с новой игрушкой, подаренной в больнице.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Индонезии раскрыли итоги переговоров с Россией по поставкам нефти и газа
На ЗАЭС отключилась последняя линия энергоснабжения
Петербургский школьник выстрелил в девочку из ракетницы из-за случайности
Товарный знак Lada Yashma зарегистрировали в России
Зеленский раскрыл, когда отремонтируют нефтепровод «Дружба»
Памфилова раскрыла, когда ждать президентский указ о выборах
Дети «исчезнут» из загранпаспортов россиян
Политолог назвал следующий возможный шаг Трампа в отношении Ирана
Прародительница восточнославянских книг ушла с молотка за 4,8 млн рублей
Американист оценил планы Трампа на Кубу после завершения конфликта в Иране
В Театре на Малой Ордынке пройдет премьера спектакля «Царский путь»
Власти Перми рассказали о состоянии женщины, на которую напала собака
Стало известно, когда Украина сможет получить первый транш по кредиту ЕС
«Балтийский блицкриг»: рассекречен жуткий сценарий войны России с НАТО
Москвичам раскрыли, ждать ли снегопадов во второй половине весны
В Пакистане задержали 16 подозреваемых в подготовке терактов против полиции
Российский город лишили парада Победы
Иран и США пока не договорились о дате следующего раунда переговоров
Новые правила готовят для постояльцев отелей в России
Мерц сообщил плохие новости призывникам с Украины
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

