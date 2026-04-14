«Здесь цифры говорящие»: Песков заклеймил Киев за обстрелы в Пасху Песков заявил, что нарушений ВСУ пасхального перемирия было очень много

Количество нарушений пасхального перемирия со стороны Вооруженных сил Украины оказалось значительным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге. Он сослался на данные Министерства обороны РФ и отметил, что цифры говорят сами за себя, передает РИА Новости.

Здесь цифры говорящие, действительно, нарушений было очень много, цифры говорят сами за себя, — указал представитель Кремля.

Ранее в Минобороны сообщили, что было зафиксировано 6558 нарушений пасхального перемирия со стороны ВСУ. За этот период украинские военные нанесли 5844 удара с помощью квадрокоптеров, а также совершили 694 обстрела российских позиций из артиллерии и танков.

ВСУ также атаковали АЗС «Роснефть» в Льгове Курской области во время пасхального перемирия. Женщина, пострадавшая при ударе, рассказала, что уезжала с заправки вместе с годовалым ребенком на голых дисках. Мать и ребенок находятся в больнице и идут на поправку. Малыш чувствует себя хорошо и уже играет с новой игрушкой, подаренной в больнице.