В Госдуме назвали условия снижения ключевой ставки к концу лета Депутат Аксаков допустил снижение ключевой ставки до 13% к концу лета

Ключевая ставка Банка России к концу лета может опуститься до 13% годовых, а на ближайшем заседании 19 июня ее могут уменьшить на 0,5 процентного пункта — до 14%, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, ЦБ будет учитывать ослабление курса рубля и отрицательные темпы инфляции в последние недели.

Курс рубля, я думаю, подослабнет — это повлияет на инфляционные процессы. Поэтому на ближайшем заседании, думаю, что Центральный банк, рассмотрев все параметры, на 0,5 п.п. снизит ключевую ставку, до 14%. [До конца лета] допускаю, что до 13% может опуститься ключевая ставка, — отметил депутат.

На последнем заседании 24 апреля совет директоров Банка России уже понизил ключевую ставку с 15 до 14,5% годовых.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что успешная борьба с инфляцией позволяет рассчитывать на планомерное снижение ключевой ставки в обозримом будущем. Глава государства отметил, что уровень инфляции уже составляет чуть более 5%, а экономические показатели демонстрируют уверенную стабилизацию рынка.