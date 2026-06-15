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15 июня 2026 в 18:21

Стармера обвинили в лояльности к «убежищу, кишащему педофилами»

Филиппо: Стармер запретил детям соцсети, но оставил BlueSky с педофилами

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press
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Британский премьер Кир Стармер запрещает социальные сети лицам младше 16 лет, но не американский сервис BlueSky, который кишит педофилами, написал в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он также раскритиковал французских депутатов, выступающих за внедрение цифрового паспорта, и назвал позором планы Европейского союза по внедрению этой практики во всех странах объединения.

Стармер запрещает социальные сети лицам младше 16 лет, но не BlueSky — убежище глобалистов, кишащее педофилами: доказательство того, что все это не имеет никакого отношения к защите детей, а является чисто идеологической цензурой! — написал политик.

Ранее научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов допустил, что после введения запрета на соцсети для детей может последовать отставка Стармера. По этой причине продолжил эксперт, британский премьер не боится столь непопулярных решений.

До этого Стармер объявил о введении полного запрета на использование социальных сетей для детей младше 16 лет, «чтобы вернуть им детство». По мнению политика, соцсети — это зачастую источник травли и причина зависимости.

Европа
Кир Стармер
Флориан Филиппо
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