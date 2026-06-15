Семь баскетболистов погибли в ДТП с автобусом Семь баскетболистов погибли при ДТП в бразильском штате Сеара

Семь баскетболистов погибли при ДТП в бразильском штате Сеара, передает портал Globo. Еще 30 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Всего в салоне находилось около 40 человек.

Автобус с баскетбольной командой возвращался после победных соревнований и в какой-то момент перевернулся. Другие детали не приводятся. Местные власти начали расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Ранее 12-летний мальчик во Владивостоке устроил массовую аварию, протаранив пять припаркованных машин в Снеговой Пади возле школы № 83. По предварительной информации, за рулем Toyota Land Cruiser Prado был школьник — он украл машину у родителей и поехал кататься с друзьями.

До этого генеральное управление МЧС России по Тюменской области сообщило, что один человек погиб и еще 11 пострадали при столкновении автобуса и грузовика. По данным ведомства, авария произошла на 101-м км автодороги «Иртыш».

Также стало известно, что шесть из 19 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в подмосковном Одинцово находятся в тяжелом состоянии. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов объяснил, что им оказывается всесторонняя помощь.