США и Саудовская Аравия нанесли удары по Ираку

США и Саудовская Аравия нанесли удары по Ираку СЕNТCОМ заявил об ударах США и Саудовской Аравии по объектам в Ираке

Вооруженные силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по связанным с Ираном группировкам в Ираке, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕNТCОМ). Это случилось вечером 28 июля.

В командовании заявили, что целями ударов стали связанные с Ираном «террористы, которым Корпус стражей Исламской революции поручил атаковать силы США и энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии». Других подробностей не приводится.

Ранее стало известно, что йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удар баллистическими ракетами по саудовскому нефтяному танкеру NCC Ghazal, сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа. По его словам, судно изменило маршрут в результате обстрела.

До этого представитель повстанцев сообщил, что йеменские хуситы уничтожили принадлежащий Саудовской Аравии разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar Akinci. Сбитие произошло над провинцией Эль-Джауф на севере страны. Сариа уточнил, что дрон турецкого производства выполнял «враждебные действия» в воздушном пространстве провинции.