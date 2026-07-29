Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 05:08

США и Саудовская Аравия нанесли удары по Ираку

СЕNТCОМ заявил об ударах США и Саудовской Аравии по объектам в Ираке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по связанным с Ираном группировкам в Ираке, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕNТCОМ). Это случилось вечером 28 июля.

В командовании заявили, что целями ударов стали связанные с Ираном «террористы, которым Корпус стражей Исламской революции поручил атаковать силы США и энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии». Других подробностей не приводится.

Ранее стало известно, что йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удар баллистическими ракетами по саудовскому нефтяному танкеру NCC Ghazal, сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа. По его словам, судно изменило маршрут в результате обстрела.

До этого представитель повстанцев сообщил, что йеменские хуситы уничтожили принадлежащий Саудовской Аравии разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar Akinci. Сбитие произошло над провинцией Эль-Джауф на севере страны. Сариа уточнил, что дрон турецкого производства выполнял «враждебные действия» в воздушном пространстве провинции.

Мир
США
Саудовская Аравия
Ирак
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Шесть человек»: власти раскрыли последствия ночной атаки БПЛА на Рязань
В Таганроге сообщили о повреждении домов после воздушной атаки
Стало известно, на сколько выросла средняя пенсия в России
Минпросвещения поручило школам усилить меры безопасности к 1 сентября
Названа главная проблема, мешающая выучить иностранный язык
Артиллеристы «Востока» нанесли удары «Краснополями» по позициям ВСУ
Склад ВСУ вспыхнул после серии ударов российских беспилотников
Разгромили ВСУ у Красного Лимана: успехи ВС РФ к утру 29 июля
МЧС сообщило о воздушной опасности в Рязанской области
Массированная атака БПЛА на Рязань привела к пожару на предприятии
Назван способ увеличить доход до 30%
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 29 июля
ВС РФ приблизились к Райгородку почти на километр за сутки
Россиянам могут дать новый оплачиваемый отпуск
Врач назвала неочевидный признак изменения вкусовых ощущений
США и Саудовская Аравия нанесли удары по Ираку
Марочко сообщил о разгроме ВСУ у Красного Лимана
Цифровой рубль: что это, как платить, что с наличкой с 1 сентября 2026-го
Сенат США утвердил нового директора нацразведки
Стало известно, кто получит отдельные комнаты в общежитиях в России
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.