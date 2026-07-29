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29 июля 2026 в 04:49

Сенат США утвердил нового директора нацразведки

Уолтер Джей Клейтон возглавил национальную разведку США

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dalibor Brlek/Global Look Press
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Сенат США утвердил Уолтера Джея Клейтона на пост директора национальной разведки. Его кандидатуру поддержали в ходе итогового голосования в верхней палате конгресса.

За назначение Клейтона проголосовал 51 сенатор, против высказались 47. Ранее этот пост занимала Тулси Габбард. Летом 2026 года она покинула должность по семейным обстоятельствам.

Недавно сенат США преодолел первый процедурный этап на пути к рассмотрению законопроекта о новых санкциях против России и Ирана. Это следует из результатов голосования. Необходимый порог в 60 голосов уже достигнут. По последним данным, инициативу поддержали 75 сенаторов, против выступили 11. Это позволяет верхней палате конгресса перейти к дебатам по законопроекту, на которые регламент отводит до 30 часов. При этом сенаторы могут завершить обсуждение раньше, если договорятся сократить время дебатов. После их окончания состоится голосование о переходе к непосредственному рассмотрению документа.

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Уолтер Джей Клейтон
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