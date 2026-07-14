Киев лишился главного лоббиста войны в США: что значит смерть Грэма для РФ

После визита на Украину скончался американский сенатор Линдси Грэм — один из главных лоббистов помощи Киеву. Он «прославился» русофобскими высказываниями и стал одним из немногих зарубежных политиков, внесенных в перечень террористов и экстремистов в РФ. Кто такой Грэм и почему он так активно поддерживал украинскую власть, могла ли его смерть быть неслучайной и что она изменит в американской политике — в материале NEWS.ru.

Как умер Линдси Грэм

Линдси Грэм умер вечером в субботу, 11 июля. Его офис сообщил, что 71-летний сенатор скончался после непродолжительной и внезапной болезни. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали: вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания у него расслоилась аорта.

Директор Федерального бюро расследований Кэш Патель сообщил, что его ведомство направило все необходимые силы и средства для оказания содействия властям в связи со смертью Грэма. Однако канал CNN сообщил об отсутствии у следователей данных, которые указывали бы на насильственный характер смерти политика.

Соболезнования в связи с кончиной сенатора выразили президент США Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Украины Владимир Зеленский. При этом сенатор как раз за несколько дней до смерти посещал украинский завод по производству БПЛА, где сделал фото с дроном P1-Sun. Этот визит в республику стал для него десятым по счету.

Владимир Зеленский (слева) приветствует сенатора США Линдси Грэма на двусторонней встрече в Киеве Фото: Global Look Press

Чем известен Линдси Грэм

Грэм с января 2003 года представлял в сенате штат Южная Каролина, а с 2025-го возглавлял бюджетный комитет. Он известен своими скандальными высказываниями: активно поддерживал операцию США против Ирана, а также выступал за усиление санкций против России. Кроме того, он не раз призывал к расправам над русскими и называл гибель россиян «лучшей инвестицией США».

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с NEWS.ru отметил, что Грэм активно поддерживал не только Украину, но и лоббировал несколько других зарубежных конфликтов сразу.

«Он был как из той поговорки про „ласкового телю, что у двух мамок сосет“. У всех лобби брал деньги — и у израильского, и у евроатлантического, и у лобби „восточного фланга НАТО“, то есть украинского. Он был, наверное, рекордсменом среди американских официальных лиц по посещению Киева. Грэм бывал там чаще, чем Кит Келлог, которого администрация Трампа специально назначила для взаимодействия с Украиной. Он последовательно гнул свою линию и в последнее время довольно часто летал на борту № 1. То есть в итоге добрался и до Трампа», — пояснил он.

По словам американиста, у Грэма было много оппонентов внутри США, поскольку он слыл «максимально неприятным человеком».

«Его не любили в конгрессе и многие не любили в администрации президента. Это, например, конгрессмен Томас Мэсси и группа тех парламентариев, которые придерживаются доктрины America First, то есть выступают против любых действий США, которые подстегиваются какими-либо внешними интересами или лобби. Сюда же можно отнести сенатора Рэнда Пола и советника Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера, который Грэма просто ненавидел», — напомнил эксперт.

Однако, по мнению политолога, физическое устранение Грэма было бы слишком рискованным и попросту ненужным.

Линдси Грэм Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Куда проще в текущих условиях было бы сорвать ему праймериз, отстранить от реальных рычагов власти. Впрочем, у той группировки, которая выступала против Грэма, не было сил или возможностей с ним реально что-то сделать, так что все предположения о насильственной смерти будут выглядеть как конспирология», — добавил собеседник.

Что теперь изменится в политике США

Согласно данным газеты Financial Times, прямо в день смерти Грэм обсуждал с конгрессменом от Техаса Майклом Макколом законопроект о новых антироссийских санкциях, который планировал представить вскоре после возвращения с Украины. Журналист CBS Маргарет Бреннан сообщила, что общалась с сенатором по телефону 10 июля.

«Он был в восторге от того, что, как он сказал, Белый дом, наконец, поддержал его план ввести пошлины для покупателей российской нефти», — написала репортер в соцсети Х.

Агентство Bloomberg обратило внимание, что в лице Грэма Украина лишилась одного из самых эффективных каналов связи с Белым домом. Как отмечают обозреватели, большую часть второго президентского срока Трампа сенатор добивался сохранения военной поддержки Киева, даже несмотря на сложные отношения американского лидера с Зеленским. Теперь, полагают они, украинским властям придется искать новых защитников их интересов в американской политике, что может оказаться достаточно сложной задачей.

Как же теперь изменится политика США? В беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин отметил, что в Штатах становится все меньше «ястребов войны», которые стояли у истоков госпереворота на Украине в 2014 году.

«Вспомним Джона Маккейна, который с трибуны Евромайдана орал, что Украина никогда не будет частью Русского мира, и ушел из жизни. Ушел и Збигнев Бжезинский, который говорил, что Украину нужно противопоставить России. Теперь и Грэм, который постоянно требовал увеличения военной поддержки Киева. Его смерть может привести к снижению объемов этой помощи. На смену „ястребам“ приходят более здравомыслящие и аккуратные люди, которые прекрасно понимают, что Китай, Россия и Иран — это геополитические противники США, но с ними тоже надо искать точки соприкосновения», — полагает собеседник.

Джон Маккейн Фото: Global Look Press/CNP/Ron Sachs

Впрочем, Дробницкий считает, что, помимо Грэма в Америке остается еще достаточно представителей многочисленных лоббистских группировок, влияющих на решения администрации Трампа.

«Если в 2025 году была какая-то надежда, что Белый дом сможет выстроить собственную линию и отбиваться от требований конгресса и самых разных групп влияния, то сейчас речи об этом не идет. Весь вопрос был в том, когда Соединенные Штаты полностью вернутся к курсу Джо Байдена. Думаю, это случится уже осенью, причем в виде чисто формального закрепления. Например, в бюджете США появятся значительные суммы для помощи ВСУ, будет введен очередной пакет вторичных санкций против России. Чисто технически смерть Грэма может замедлить принятие этих законопроектов, но незначительно», — подчеркнул политолог.

Историк спецслужб Валентин Мзареулов в разговоре с NEWS.ru выразил схожее мнение.

«Проблема в том, что русофобов во власти США много, они есть и в среде республиканцев, и в среде демократов. И какие бы ни были трения у этих партий по внутренней политике, в отношении давления на Россию они куда проще находят точки соприкосновения. Как мы видим по последним заявлениям со стороны официальных лиц США, эти группы только усиливают свое влияние на Трампа», — напомнил эксперт.

По его словам, Грэм действительно был врагом России. Однако и преувеличивать его фигуру не стоит, полагает Мзареулов.

Линдси Грэм Фото: Kaniuka Ruslan//Keystone Press Agency/Global Look Press

«Он был последовательным лоббистом военных компаний, а значит, и войн, которые инициируют США по всему миру. И здесь не так важно, конфликт это с Ираном или на Украине. Не важно куда летят американские ракеты — главное, чтобы их покупало американское правительство. Но в этом смысле его смерть вряд ли что-то кардинально изменит. На такую „хлебную должность“ очень быстро найдется замена», — заключил специалист.

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