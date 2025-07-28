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28 июля 2025 в 18:32

В сенате США выступили против новых антироссийских санкций

Американский сенатор Пол отказался поддерживать новые санкции против России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол отказался поддержать законопроект о новых санкциях против России, заявив о его потенциально разрушительных последствиях для экономики США. В интервью порталу Semafor политик назвал эту инициативу «самой губительной» для Соединенных Штатов.

Он (законопроект. — NEWS.ru) будет иметь разрушительные последствия для мировой торговли и, вероятно, станет самым губительным законопроектом для нашей экономики, — подчеркнул Пол.

Сенатор уточнил, что не поддержит документ даже в случае одобрения со стороны президента США Дональда Трампа. При этом он также высказался против предложения главы Белого дома ввести 100-процентные пошлины на российские товары и вторичные санкции.

Ранее сенатор заявлял, что США вынуждены занимать деньги у Китая для вооружения Украины. По его словам, американские власти увлеклись геополитическими амбициями в ущерб экономическим интересам страны. Он раскритиковал как «ястребов» (сторонники военного вмешательства), так и «левых», требующих увеличения помощи Киеву. По мнению республиканца, обе стороны игнорируют финансовые последствия такой политики.

В понедельник, 28 июля, Трамп заявил, что новый ультиматум для России по заключению мира с Украиной составит от 10 до 12 дней. По словам хозяина Белого дома, нет никаких причин ждать 50 дней, которые он давал прежде.

США
Россия
санкции
Рэнд Пол
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