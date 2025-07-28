Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 16:12

Трамп озвучил для России новый ультиматум по Украине

Трамп дал России до 12 дней для разрешения конфликта с Украиной

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

Новый ультиматум для России по заключению мира с Украиной составляет 10-12 дней, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По словам хозяина Белого дома, которые передает телеканал Fox News, нет никаких причин ждать 50 дней.

Я хотел быть щедрым, но мы не видим никакого прогресса, — подчеркнул Трамп.

Президент США поставил Москве ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом еще 14 июля. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у РФ нефть, газ и другие энергоносители.

Ранее политолог-американист Константин Блохин, комментируя угрозу Трампа, пояснил, что его слова о сюрпризе могут быть частью его стратегии. Эксперт уточнил, что глава Белого дома может анонсировать санкции, однако так их и не ввести. По его словам, американский лидер обладает колоссальным набором возможных инструментов давления.

Дональд Трамп
переговоры
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Страшные уроды входят в алтарь»: жертва педофила просит христиан о помощи
На Украине признали законность пения на русском языке
В Иране отчитались о предотвращении вторжения сотен иностранных боевиков
В США оценили вероятность встречи Трампа и Си Цзиньпина
Трамп сделал неожиданное заявление о переговорах по Украине
В России с 1 октября поднимут зарплаты почти на 10%: кого коснется
В Совфеде призвали жестко ответить на хакерский взлом «Аэрофлота»
В Японии назвали популярный продукт, убивающий раковые клетки
Кондуктор-агрессор напал на женщину и избил
Игра Half-Life 2 получила важное обновление через 21 год после релиза
Делегация России посетит Вьетнам в рамках расширения сотрудничества
Раскрыто преимущество для ВС России после взятия Бельгийки
Как сделать домашний сыр? Доступные рецепты, список ингредиентов
«Убогие, варите борщ»: муж Кудрявцевой грубо ответил на критику в соцсетях
Неадекват напал на израильского туриста и лишил половины уха
Украине напомнили о торговле телами бойцов в начале 2000-х
На российском фондовом рынке произошел обвал на фоне слов Трампа об Украине
Пенсионерка отдала 3,5 млн мошенникам и умерла от горя: дочь раскрыла схему
«Пол-Москвы»: Федяев о проблеме утилизации батарей для электротранспорта
Трамп после нового ультиматума признался, что с любовью относится к России
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.