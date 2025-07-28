Трамп озвучил для России новый ультиматум по Украине Трамп дал России до 12 дней для разрешения конфликта с Украиной

Новый ультиматум для России по заключению мира с Украиной составляет 10-12 дней, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По словам хозяина Белого дома, которые передает телеканал Fox News, нет никаких причин ждать 50 дней.

Я хотел быть щедрым, но мы не видим никакого прогресса, — подчеркнул Трамп.

Президент США поставил Москве ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом еще 14 июля. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у РФ нефть, газ и другие энергоносители.

Ранее политолог-американист Константин Блохин, комментируя угрозу Трампа, пояснил, что его слова о сюрпризе могут быть частью его стратегии. Эксперт уточнил, что глава Белого дома может анонсировать санкции, однако так их и не ввести. По его словам, американский лидер обладает колоссальным набором возможных инструментов давления.