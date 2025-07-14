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14 июля 2025 в 18:37

Трамп раскрыл детали «маленького сюрприза» для России

Трамп заявил о 100% пошлинах для России, если не будет сделки по Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100% в случае, если по конфликту на Украине не будет достигнута договоренность, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. По его словам, также РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделка не будет заключена в течение примерно 50 дней, передает пресс-служба Белого дома.

Мы введем очень жесткие пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение. Это тарифы на уровне примерно 100%, их можно назвать вторичными тарифами, — сказал Трамп.

Ранее глава Белого дома заявил, что США и НАТО договорились о поставке оружия Украине. По его словам, это произойдет за деньги европейцев. Президент подчеркнул, что координацией поставок будут заниматься Североатлантический альянс вместе с постпредом США при объединении Мэтью Уитэкером.

До этого Трамп на заседании своего кабинета министров в Белом доме заявил, что США готовят для России «маленький сюрприз». Так он прокомментировал будущие действия Вашингтона в отношении Москвы, но не уточнил, о каких именно шагах идет речь.

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