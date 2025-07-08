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08 июля 2025 в 19:55

Трамп сделал загадочное заявление о «маленьком сюрпризе» для России

Трамп готовит для России сюрприз на фоне своего недовольства

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

США готовят для России «маленький сюрприз», заявил американский лидер Дональд Трамп на заседании своего кабинета в Белом доме. Так он прокомментировал будущие действия Вашингтона в отношении Москвы, но не уточнил, о каких именно шагах идет речь. Прямая трансляция ведется на YouTube-канале американской администрации.

Мы хотим устроить маленький сюрприз, — сказал он.

Американский лидер сделал это заявление в связи с недовольством действиями президента России Владимира Путина в контексте украинского кризиса. Трамп подчеркнул, что окончательное решение по новым американским санкциям против РФ будет принимать лично он. При этом хозяин Белого дома назвал сенатский законопроект об ограничениях «опционным», отметив, что тщательно его изучает.

Трамп в ходе заседания также признал, что столкнулся с трудностями в процессе урегулирования конфликта на Украине. Американский лидер отметил, что эта задача оказалась куда более сложной, чем он ожидал.

До этого Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что разочарован решением России «не останавливаться» в конфликте на Украине. По словам американского лидера, боевые действия между РФ и Украиной никогда не должны были возникнуть в принципе.

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