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08 июля 2025 в 10:13

Трамп раскрыл, чем его разочаровала Россия

Трамп разочарован решением России не останавливаться в конфликте на Украине

Фото: Al Drago — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что разочарован решением России «не останавливаться» в конфликте на Украине. По словам американского лидера, боевые действия между РФ и Украиной никогда не должны были возникнуть в принципе. Трансляцию вело агентство Associated Press.

Я разочарован, честно говоря, тем, что президент [России Владимир] Путин не останавливается, — сказал политик.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что урегулирование украинского конфликта возможно при условии, что Дональд Трамп осознает его коренные причины и выдвинет конкретные предложения Владимиру Путину. Политик выразил убеждение, что глава Белого дома сможет достичь результата, только если предложит российской стороне реальные, а не формальные решения.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва демонстрирует терпимость к высказываниям Трампа о Путине и ожидает аналогичного подхода в ответ. Его комментарий последовал после слов республиканца, который советовал российскому лидеру сначала решить ситуацию на Украине, а потом заниматься Ближним Востоком.

Украина
Россия
Владимир Путин
Дональд Трамп
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