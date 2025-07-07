Медведчук раскрыл, что должен сделать Трамп для завершения СВО Медведчук: Трампу нужно предложить Путину реальное решение по Украине

Урегулирование украинского конфликта возможно при условии, что американский президент Дональд Трамп осознает его коренные причины и выдвинет конкретные предложения лидеру России Владимиру Путину, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье на платформе «Смотрим.ру». Политик выразил убеждение, что Трамп сможет достичь результата, только если предложит российской стороне реальные, а не формальные решения.

Российский лидер слишком опытный политик, чтобы клюнуть на красивую наживку. Хорошо видно, что президент США это понимает, но делает маневры, чтобы предложить поменьше или вовсе ничего существенного не предлагать, — отметил Медведчук.

Медведчук прокомментировал недавнее заявление Трампа о разочаровании в переговорах с Путиным, отметив, что американский лидер не уточнил, каких именно результатов ожидал и были ли они достижимы в принципе. Политик напомнил, что нынешний президент США неоднократно называл этот конфликт «войной Джо Байдена», однако предупредил, что дальнейшее затягивание с поиском решения сделает его и «войной Трампа».

Ранее Виктор Медведчук заявил, что за два десятилетия Украина не только не достигла европейской интеграции, но и превратилась в проект «анти-Россия». Политик охарактеризовал нынешнюю украинскую государственность как «государство-концлагерь», систематически культивирующее русофобию.