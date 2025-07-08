Президент США Дональд Трамп признал, что урегулирование украинского кризиса оказалось куда более сложной задачей, чем он ожидал. Так глава Белого дома прокомментировал конфликт во время заседания своего кабинета в Белом доме. Трансляция ведется на YouTube-канале американской администрации.
Это оказалось сложнее, — сказал президент.
Ранее Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что разочарован решением России «не останавливаться» в конфликте на Украине. По словам американского лидера, боевые действия между РФ и Украиной никогда не должны были возникнуть в принципе.
До этого американская журналистка и академик Джилл Догерти заявила, что президент России Владимир Путин сумел удивить американского коллегу напористым и расчетливым стилем общения. По ее мнению, российский лидер всегда знает, что делает. Путин — опытный политик, который легко переиграл главу Белого дома, считает Догерти.
Российский лидер и его американский коллега провели телефонный разговор в четверг, 3 июля. Трамп в ходе беседы в очередной раз поставил вопрос о скорейшем завершении украинского конфликта.