«Оказалось сложнее»: Трамп о своих ожиданиях по урегулированию на Украине

«Оказалось сложнее»: Трамп о своих ожиданиях по урегулированию на Украине Трамп: урегулирование конфликта на Украине оказалось сложной задачей

Президент США Дональд Трамп признал, что урегулирование украинского кризиса оказалось куда более сложной задачей, чем он ожидал. Так глава Белого дома прокомментировал конфликт во время заседания своего кабинета в Белом доме. Трансляция ведется на YouTube-канале американской администрации.

Это оказалось сложнее, — сказал президент.

Ранее Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что разочарован решением России «не останавливаться» в конфликте на Украине. По словам американского лидера, боевые действия между РФ и Украиной никогда не должны были возникнуть в принципе.

До этого американская журналистка и академик Джилл Догерти заявила, что президент России Владимир Путин сумел удивить американского коллегу напористым и расчетливым стилем общения. По ее мнению, российский лидер всегда знает, что делает. Путин — опытный политик, который легко переиграл главу Белого дома, считает Догерти.

Российский лидер и его американский коллега провели телефонный разговор в четверг, 3 июля. Трамп в ходе беседы в очередной раз поставил вопрос о скорейшем завершении украинского конфликта.