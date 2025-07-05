В США раскрыли, чему удивился Трамп во время диалога с Путиным

В США раскрыли, чему удивился Трамп во время диалога с Путиным Академик Догерти: Путин удивил Трампа уверенным стилем разговора

Президент России Владимир Путин сумел удивить своего американского коллегу Дональда Трампа напористым и расчетливым стилем общения во время последнего телефонного звонка, заявила в эфире CNN американская журналистка и академик Джилл Догерти. По ее мнению, российский лидер всегда знает, что делает.

Путин всегда знает, что делает, и в этой ситуации он дал понять, что найдет способ осуществить свои планы либо силой, либо эффективными переговорами, — сказала академик.

По ее мнению, Трамп не случайно оказался удивлен после беседы с российским президентом. Она подчеркнула, что Путин — опытный политик, который легко переиграл главу Белого дома.

Российский лидер и его американский коллега созвонились в четверг, 3 июля. Трамп в ходе беседы в очередной раз поставил вопрос о скорейшем завершении украинского конфликта.

До этого Путин провел телефонные переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном. Этот диалог стал первым подобным контактом политиков за последние три года. В ходе беседы президент России указал, что нынешний украинский кризис стал результатом действий западных стран.