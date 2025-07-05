Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 10:32

В США раскрыли, чему удивился Трамп во время диалога с Путиным

Академик Догерти: Путин удивил Трампа уверенным стилем разговора

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Pete Marovich/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент России Владимир Путин сумел удивить своего американского коллегу Дональда Трампа напористым и расчетливым стилем общения во время последнего телефонного звонка, заявила в эфире CNN американская журналистка и академик Джилл Догерти. По ее мнению, российский лидер всегда знает, что делает.

Путин всегда знает, что делает, и в этой ситуации он дал понять, что найдет способ осуществить свои планы либо силой, либо эффективными переговорами, — сказала академик.

По ее мнению, Трамп не случайно оказался удивлен после беседы с российским президентом. Она подчеркнула, что Путин — опытный политик, который легко переиграл главу Белого дома.

Российский лидер и его американский коллега созвонились в четверг, 3 июля. Трамп в ходе беседы в очередной раз поставил вопрос о скорейшем завершении украинского конфликта.

До этого Путин провел телефонные переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном. Этот диалог стал первым подобным контактом политиков за последние три года. В ходе беседы президент России указал, что нынешний украинский кризис стал результатом действий западных стран.

Владимир Путин
Дональд Трамп
Россия
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине раскрыли планы мобилизовать еще одну категорию граждан
Дочь Шукшиной оголилась на камеру
Участник драки со Смоловым сообщил новые подробности конфликта
Акита-ину внезапно обезумела и прогрызла ребенку голову во время игры
Крушение одномоторного самолета во Франции обернулось трагедией
Семья истерзанного собаками мальчика добилась компенсаций через восемь лет
Овощи как в Провансе: готовим быстрый и вкусный рататуй на ужин!
Тайвань начнут защищать подготовленные в США военные
Педофил показал девочке оголенный пенис в переполненной маршрутке
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Депутат предложил очистить русский язык от англицизмов
Telegram перестал работать у части россиян
На пляж в Балтийске вынесло мертвеца
Мать и отец убитой в Риме россиянки прилетели в Италию за ответами
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
Леклер стал лучшим в третьей сессии на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.