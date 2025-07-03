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03 июля 2025 в 19:25

Трамп обсудил с Путиным вопрос завершения конфликта на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным в очередной раз поставил вопрос о скорейшем завершении военных действий на Украине, передает ТАСС слова помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Естественно, обсуждалась украинская проблематика. Дональд Трамп вновь поставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий [на Украине], — сообщил Ушаков.

Накануне Путин провел телефонные переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном. Этот диалог стал первым подобным контактом политиков за последние три года. В ходе беседы президент России указал, что нынешний украинский кризис стал результатом действий западных стран.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможная встреча Путина, Трампа и главы Украины Владимира Зеленского станет результатом длительной работы. По словам Пескова, для мероприятия нужна подготовка.

Предыдущий разговор между Путиным и Трампом состоялся 13 июня. В нем российский лидер осудил военную операцию Израиля против Ирана, а также выразил серьезную обеспокоенность возможным обострением конфликта.

Дональд Трамп
Владимир Путин
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Украина
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Юрий Ушаков
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