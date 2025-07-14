Трамп рассказал о достигнутой договоренности по поставкам оружия Трамп: США и НАТО договорились о поставке оружия Украине за счет европейцев

США и НАТО договорились о поставке оружия Украине, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, это произойдет за деньги европейцев. По его словам, который транслировал YouTube-канал Белого дома, Альянс вместе с постпредом США при блоке Мэтью Уитэкером будут заниматься координацией поставок.

Европейские страны знают об этом, и сегодня мы достигли договоренности, о которой я попрошу рассказать [генсека НАТО] Марка [Рютте], но сегодня мы договорились, что мы будем поставлять им оружие, а они будут за него платить, — сказал Трамп на встрече с Рютте.

Ранее Трамп на заседании своего кабинета в Белом доме заявил, что США готовят для России «маленький сюрприз». Так он прокомментировал будущие действия Вашингтона в отношении Москвы, но не уточнил, о каких именно шагах идет речь.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин, комментируя угрозу Трампа, пояснил, что его слова о сюрпризе могут быть частью его стратегии. В разговоре с NEWS.ru политолог уточнил, что глава Белого дома может анонсировать санкции, однако так их и не ввести. По его словам, американский лидер обладает колоссальным набором возможных инструментов давления.