Сенатор раскрыл, за чей счет США вооружают Украину Сенатор Пол: США занимают деньги у Китая для вооружения Украины

США вынуждены занимать деньги у Китая для вооружения Украины, заявил в интервью на YouTube-канале Mario Nawfal сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол. По его словам, американские власти увлеклись геополитическими амбициями в ущерб экономическим интересам страны.

Можно сколько угодно говорить о моральной стороне вопроса, но реальность такова: чтобы вооружать Украину, нам приходится брать в долг у Китая, — сказал он.

Он раскритиковал как «ястребов» (сторонников военного вмешательства), так и «левых», требующих увеличения помощи Киеву. По мнению республиканца, политики игнорируют финансовые последствия такой политики. Сенатор призвал администрацию США сосредоточиться на внутренних проблемах и подчеркнул, что углубление вовлеченности Вашингтона в украинский конфликт ведет к росту госдолга.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп получил намек от российского лидера Владимира Путина по Украине. По данным источников, глава Белого дома утверждает, что коллега якобы дал ему понять, как ВС России в ближайшие несколько месяцев планируют наступление на востоке страны.