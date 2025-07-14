Трамп раскрыл, какой намек получил от Путина по Украине

Трамп раскрыл, какой намек получил от Путина по Украине Axios: Трамп сообщил о намеке от Путина с планами наступления на востоке Украины

Президент США Дональд Трамп получил намек от российского лидера Владимира Путина по Украине, информирует Axios со ссылкой на источники. Глава Белого дома утверждает, что коллега якобы дал ему понять, как ВС России в ближайшие несколько месяцев планируют наступление на востоке страны. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

Портал утверждает, что Путин выразил настрой на дальнейшую эскалацию, а Москва намерена предпринять новые усилия в течение следующих 60 дней по выходу на административные регионы, где Россия «имеет значительные позиции». Источники отметили, что после разговора с президентом РФ Трамп позвонил главе Франции Эммануэлю Макрону. По их словам, американский лидер утверждал, что Путин «хочет забрать все».

Ранее стало известно, что Трамп может объявить 14 июля о новом пакете военной помощи для Киева. Допускается, что США отправят Украине ракеты дальнего действия.

Трамп также заявил, что Украина заплатит 100% за отправленное Вашингтоном оружие. Такой комментарий глава Белого дома дал после обещания послать Киеву снаряды к системам Patriot, которые оплатит Евросоюз.