В США узнали о новых планах Трампа по вооружению Украины

В США узнали о новых планах Трампа по вооружению Украины Axios: Трамп планирует поставить Киеву наступательное оружие

Президент США Дональд Трамп может объявить в понедельник, 14 июля, о новом пакете военной помощи для Киева, пишет портал Axios со ссылкой на источники. Предположительно, речь идет о ракетах дальнего действия. Отмечается, что это грозит серьезными изменениями в конфликте между Россией и Украиной.

Трамп объявит о новом плане вооружения Украины, который, как ожидается, будет включать в себя наступательное оружие, — пояснил собеседник издания.

Ранее Трамп подтвердил, что Украина получит от Соединенных Штатов дополнительное вооружение. Как уточнил республиканец, речь также идет о снарядах к системам Patriot, которые оплатит Евросоюз. Вопрос поставок будет обсуждаться в рамках встречи президента США с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 14 июля. Передачу ракет для Patriot Трамп обосновал необходимостью Киева защищаться.

В свою очередь американский сенатор Линдси Грэм предсказал беспрецедентное увеличение объемов и темпов поставок западного вооружения Украине в ближайшее время. По его словам, Трамп сможет использовать ранее выделенные средства и получит новые инструменты для давления.