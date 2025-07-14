Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 07:52

В США узнали о новых планах Трампа по вооружению Украины

Axios: Трамп планирует поставить Киеву наступательное оружие

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп может объявить в понедельник, 14 июля, о новом пакете военной помощи для Киева, пишет портал Axios со ссылкой на источники. Предположительно, речь идет о ракетах дальнего действия. Отмечается, что это грозит серьезными изменениями в конфликте между Россией и Украиной.

Трамп объявит о новом плане вооружения Украины, который, как ожидается, будет включать в себя наступательное оружие, — пояснил собеседник издания.

Ранее Трамп подтвердил, что Украина получит от Соединенных Штатов дополнительное вооружение. Как уточнил республиканец, речь также идет о снарядах к системам Patriot, которые оплатит Евросоюз. Вопрос поставок будет обсуждаться в рамках встречи президента США с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 14 июля. Передачу ракет для Patriot Трамп обосновал необходимостью Киева защищаться.

В свою очередь американский сенатор Линдси Грэм предсказал беспрецедентное увеличение объемов и темпов поставок западного вооружения Украине в ближайшее время. По его словам, Трамп сможет использовать ранее выделенные средства и получит новые инструменты для давления.

США
Украина
Дональд Трамп
вооружения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге ночью прогремел взрыв
Россиянам объяснили, какие банковские карты лучше перевыпустить
Украинцам начали запрещать въезд в Россию на срок до 50 лет
Крутим рулеты из кабачка с хитрой начинкой — безумно вкусно, безумно просто
В Крыму задержана агент СБУ, готовившая теракт против российского военного
Луис Энрике отметил рукоприкладством проигрыш ПСЖ в клубном чемпионате
Мелони забила тревогу из-за угрозы торговой войны на Западе
Участник СВО получил гитару с напутствием Путина
ВСУ применяют списанные британские корабельные мишени для ударов по России
Названы овощи, которые резко подешевеют в августе
Вкуснятина из простых продуктов: нежнейшие творожные коржики
Танковый «голод» ВСУ, масштабная атака в ДНР: новости СВО на утро 14 июля
Составлен список товаров, которые подорожают и подешевеют в августе 2025-го
В США узнали о новых планах Трампа по вооружению Украины
Названа опасность для России со стороны оборонного союза США и Дании
В Минобороны раскрыли число сбитых за ночь дронов ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 июля: инфографика
Байден сделал одно важное признание о своем президентстве
Южнокорейским рыбакам пришлось утопить целое состояние
Российский боец рассказал о зверском приказе бойцам ВСУ в ДНР
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области
Европа

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.