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14 июля 2025 в 03:26

Трамп объявил о поставке Украине нового вооружения

Трамп: США поставят на Украину дополнительное вооружение за счет Евросоюза

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украина получит от Соединенных Штатов дополнительное вооружение, приводит пресс-служба Белого дома слова президента Дональда Трампа. Как уточнил республиканец, речь также идет о снарядах к системам Patriot, которые оплатит Евросоюз.

Мы направим им разные образцы современного военного [оборудования]. И они заплатят нам за него 100%, — отметил Трамп.

Вопрос поставок будет обсуждаться в рамках встречи президента США с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 14 июля. Передачу ракет для Patriot Трамп обосновал необходимостью Киева защищаться.

Ранее Германия официально отклонила очередной запрос Украины на поставку высокоточных крылатых ракет большой дальности Taurus, что подтвердил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он добавил, что решение было принято несмотря на настойчивые просьбы Киева.

До этого Трамп одобрил ряд запросов Киева о военной помощи на основе списка, который президент Украины Владимир Зеленский предоставил на июньском саммите НАТО в Гааге. По данным газеты The Washington Post, украинский лидер просил «об очень конкретных вещах», и президент США «одобрил некоторые из них».

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