Трамп согласился помочь Украине по одному вопросу WP: Трамп уже одобрил некоторые запросы Зеленского по поставкам оружия

Американский лидер Дональд Трамп одобрил ряд запросов Киева о военной помощи на основе списка, который президент Украины Владимир Зеленский предоставил на июньском саммите НАТО в Гааге, сообщает The Washington Post со ссылкой на собеседников Белом доме. По данным газеты, Зеленский просил «об очень конкретных вещах» и президент США «одобрил некоторые из них».

Издание не уточняет, что именно поставят Украине. Источники WP отмечают, что проверка поставок оружия Пентагоном началась после подписания министром обороны США Питом Хегсетом меморандума по итогам консультаций с Белым домом. В нем не было призывы о приостановке поставок, но упоминалось о новом механизме тщательной проверки.

Официально военная помощь Украине не приостанавливалась, заверил высокопоставленный чиновник Белого дома. Но представители Пентагона сообщили изданию, что военные руководители, вероятно, могли отложить поставки боеприпасов до выяснения намерений администрации США.

В WP уточнили, что объемы военной помощи Киеву в последние месяцы сокращаются в связи с отправкой последних одобренных при экс-президенте США Джо Байдене траншей. Значительная их часть может иссякнуть к концу лета.

Ранее Трамп в ходе телефонного разговора пообещал президенту Украины отправить 10 ракет для комплексов ПВО Patriot. Кроме того, президент США намерен содействовать в поиске новых каналов поставки.