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14 июля 2025 в 00:12

В США предсказали рекордный рост военной помощи Украине

Сенатор Грэм: объемы военной помощи Украине вскоре беспрецедентно вырастут

Линдси Грэм Линдси Грэм Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Американский сенатор Линдси Грэм в интервью CBS предсказал беспрецедентное увеличение объемов и темпов поставок западного вооружения Украине в ближайшее время. По его словам, президент США Дональд Трамп сможет использовать ранее выделенные средства и получит новые инструменты для давления.

Я ожидаю, что в ближайшие дни вы увидите рекордный уровень поставок оружия Украине. <…> В ближайшие дни президент Трамп получит возможность ввести санкции и пошлины, которые не были доступны ему ранее, заявил сенатор.

Республиканец Грэм также прокомментировал возможность использования лидером государства порядка $3,85 млрд, выделенных администрацией экс-главы Белого дома Джо Байдена по механизму PDA (Presidential Drawdown Authority). Он позволяет президенту без согласования с Конгрессом в экстренных случаях поставлять оружие союзникам.

Грэм выразил уверенность, что Трамп воспользуется правом PDA, хотя указанных средств, по его мнению, будет недостаточно. Сенатор назвал ожидаемые ограничительные меры мощной «кувалдой», которая появится в распоряжении президента.

Ранее сообщалось, что американские политики, разработавшие новый антироссийский санкционный законопроект, полагают, что Трамп может использовать замороженные активы РФ для поддержки Украины. Как пояснил Грэм, есть различия в подходах США и Европы к распоряжению этими средствами.

США
Украина
Россия
Линдси Грэм
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