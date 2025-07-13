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13 июля 2025 в 22:29

В США допустили использование активов РФ для помощи Украине

Сенатор Грэм: Трамп может направить замороженные активы РФ на Украину

Линдси Грэм Линдси Грэм Фото: Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Американские сенаторы, разработавшие новый антироссийский санкционный законопроект, полагают, что президент Дональд Трамп может использовать замороженные активы РФ для поддержки Украины. Как заявил в интервью CBS News республиканец Линдси Грэм, есть различия в подходах США и Европы к распоряжению этими средствами.

По словам сенатора, Европа склоняется к передаче Киеву лишь доходов от замороженных российских активов. В то же время он отметил, что министр финансов США Скотт Бессент выступает за более решительные действия.

Я не хочу опережать президента <…>. Следите за новостями касательно планов принять более агрессивные меры в отношении замороженных активов, — заявил сенатор.

Сенатор Ричард Блюменталь напомнил каналу, что европейские союзники уже разрабатывают схемы доступа к этим средствам, планируя выделить Украине миллиарды долларов из полученных доходов. Он также подтвердил, что замороженные в США российские активы на сумму $5 млрд также могут быть направлены на помощь Киеву.

Ранее стало известно, что Трамп впервые за время своего правления рассматривает выделение новой военной помощи Украине. Пока неизвестно, как будет финансироваться этот проект.

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