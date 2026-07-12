Раскрыты последние слова Грэма о России

Сенатор США Линдси Грэм перед смертью заявил, что президент Дональд Трамп якобы поддержал предложенный им план по введению пошлин для покупателей российской нефти, утверждает журналист CBS Маргарет Бреннан в Х. По ее словам, Грэм посвятил последние месяцы жизни продвижению санкций против России, поддержке Киева и призывам к усилению военных мер против Ирана.
Я общалась с сенатором Грэмом в пятницу по телефону. Он был в восторге от того, что, как он сказал, Белый дом, наконец, поддержал его план ввести пошлины для покупателей российской нефти, — написала Бреннан.
Ранее Трамп выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэма, назвав его «одним из величайших» людей, которых он когда-либо знал. Он отметил, что покойный был настоящим патриотом и всегда находился на рабочем посту.
До этого президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смерть Грэма, выразив свои соболезнования. По его словам, Грэм 10 раз посещал Украину, а украинские власти при этом поддерживали с ним постоянный диалог.