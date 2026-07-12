Раскрыты последние слова Грэма о России CBS: Грэм утверждал, что Трамп поддержал его план санкций против России

Сенатор США Линдси Грэм перед смертью заявил, что президент Дональд Трамп якобы поддержал предложенный им план по введению пошлин для покупателей российской нефти, утверждает журналист CBS Маргарет Бреннан в Х. По ее словам, Грэм посвятил последние месяцы жизни продвижению санкций против России, поддержке Киева и призывам к усилению военных мер против Ирана.

Я общалась с сенатором Грэмом в пятницу по телефону. Он был в восторге от того, что, как он сказал, Белый дом, наконец, поддержал его план ввести пошлины для покупателей российской нефти, — написала Бреннан.

Ранее Трамп выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэма, назвав его «одним из величайших» людей, которых он когда-либо знал. Он отметил, что покойный был настоящим патриотом и всегда находился на рабочем посту.

До этого президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смерть Грэма, выразив свои соболезнования. По его словам, Грэм 10 раз посещал Украину, а украинские власти при этом поддерживали с ним постоянный диалог.