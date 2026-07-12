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12 июля 2026 в 14:37

Раскрыты последние слова Грэма о России

CBS: Грэм утверждал, что Трамп поддержал его план санкций против России

Линдси Грэм Линдси Грэм Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Сенатор США Линдси Грэм перед смертью заявил, что президент Дональд Трамп якобы поддержал предложенный им план по введению пошлин для покупателей российской нефти, утверждает журналист CBS Маргарет Бреннан в Х. По ее словам, Грэм посвятил последние месяцы жизни продвижению санкций против России, поддержке Киева и призывам к усилению военных мер против Ирана.

Я общалась с сенатором Грэмом в пятницу по телефону. Он был в восторге от того, что, как он сказал, Белый дом, наконец, поддержал его план ввести пошлины для покупателей российской нефти, — написала Бреннан.

Ранее Трамп выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэма, назвав его «одним из величайших» людей, которых он когда-либо знал. Он отметил, что покойный был настоящим патриотом и всегда находился на рабочем посту.

До этого президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смерть Грэма, выразив свои соболезнования. По его словам, Грэм 10 раз посещал Украину, а украинские власти при этом поддерживали с ним постоянный диалог.

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