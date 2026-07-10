«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре рассказал о планах передать Украине лицензию на изготовление ракет для ЗРК Patriot, а также допустил закрытие неба над республикой. При этом он выразил мнение, что удары ВСУ по России якобы «приближают мирное урегулирование». Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что за словами главы Белого дома кроется экономический расчет. Что на самом деле Киев получит от Вашингтона и к чему стоит подготовиться России — в материале NEWS.ru.

Что Трамп сказал об Украине на саммите НАТО

Трамп на полях саммита НАТО 8 июля провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. На ней он допустил, что США могут передать Киеву лицензию на производство боеприпасов для ЗРК Patriot. Кроме того, американский лидер не исключил закрытия воздушного пространства над республикой.

В то же время он отметил, что удары ВСУ по территории России ведут к эскалации конфликта. Однако это, по мнению Трампа, якобы «ускоряет мирное урегулирование», а в вопросах достижения договоренностей между Москвой и Киевом в последние недели наметился «большой прогресс».

Политолог Виктор Сухотин в беседе с NEWS.ru отметил, что обещания, которые Трамп дал Зеленскому, заведомо невыполнимы. Однако у американского лидера есть свои цели.

«Проблема Ирана для Трампа никуда не ушла, и он хочет всецело сосредоточиться на ней и добиться того, чтобы на ближневосточном конфликте сосредоточились и другие страны НАТО. Поэтому в типичной для себя манере он пытается надавить на РФ и дает обещания Зеленскому», — пояснил эксперт.

Дональд Трамп Фото: Daniel Torok/US White House/Global Look Press

Будут ли Patriot у Украины

Говоря о передаче Киеву лицензии на производство противоракет Patriot, Трамп «уколол» Зеленского: «Вы больше не сможете жаловаться, что мы вам мало их даем. Сами их и делайте».

Однако перспективы их создания на Украине под большим вопросом. Агентство Bloomberg отметило, что запуск производства боеприпасов займет у Украины годы и будет сопряжен с большим количеством проблем. Так, некоторые детали снарядов — например, корпус — относительно просты в изготовлении, но многие другие — нет.

«[Производство] твердотопливных ракетных двигателей правильной мощности и стабильного качества будет намного труднее, так же как и небольших рулевых двигателей PAC-3. <...> Мало какие из этих деталей можно найти в готовом виде, если такие вообще есть», — говорится в материале.

Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru отметил: Вашингтон прекрасно понимает, на что именно обрекает Украину.

«Все прекрасно знают, что никакого производства на Украине сейчас построить невозможно. Однако в США проживает богатая украинская диаспора, вплоть до долларовых миллиардеров типа Арсения Яценюка. И схема здесь очень проста. Киеву передается лицензия, производство идет на территории Штатов и за счет украинских олигархов. Я думаю, что это намек от Трампа Зеленскому: „У тебя там денег куры не клюют, давай вкладывайся в оборону своей страны“», — объяснил собеседник.

По его мнению, Трамп осознает, что Украине осталось недолго. Будучи опытным бизнесменом, он хочет «выдоить» из ее элит все до последней капли.

«А когда там эти ракеты по лицензии построят и что останется от Украины к тому времени — другой вопрос. Главное — дать лицензию и получить за это максимум денег. В идеале еще эти ракеты оставить себе или продать странам НАТО», — заметил эксперт.

Владимир Зеленский рядом с зенитным ракетным комплексом Patriot Фото: Jens Battner/dpa/Global Look Press

Историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru отмечал, что производственные мощности для «украинских» Patriot могут разместить в Европе. Однако Сухотин полагает, что Трамп этого не допустит.

«Увеличение количества американских ракетных систем в той же Германии или Польше переведет статус конфликта России и Украины в „Карибский кризис 2.0“. А такая эскалация Штатам абсолютно точно не нужна», — отметил политолог.

Перенджиев придерживается схожего мнения.

«Лицензия на выпуск сейчас есть у Германии. Но Штаты не станут передавать или даже продавать эти ракеты Киеву в убыток себе. Производственных мощностей Европы недостаточно. Так что ждать какого-то небывалого пополнения ракетных арсеналов киевского режима в обозримой перспективе не стоит», — подчеркнул он.

Что будет с небом Украины

Еще одно громкое заявление Трампа — о закрытии неба над Украиной — уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил: такой шаг означал бы прямое вовлечение военнослужащих стран НАТО в конфликт.

«Ранее никто не обсуждал тему закрытия неба. В любом случае речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция», — указал он.

Перенджиев считает слова Трампа скорее «дежурными». Он напомнил, что такие разговоры велись с самого начала СВО, еще при президенте Джо Байдене.

«США точно не полезут в эту драку. Особенно в условиях, когда они ведут боевые действия против Ирана, намереваются напасть на Кубу, а также в условиях обострения ситуации вокруг Тайваня. Куда им еще и Украина? Для этого сейчас у США нет ни ресурсов, ни реальных технических возможностей», — заявил Перенджиев.

По мнению военного политолога, большая часть сказанного Трампом на саммите НАТО — заявления из области «клинической психиатрии».

Дональд Трамп Фото: Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Он говорит, что эскалация якобы приближает мир, и совмещает несовместимое в одной фразе. К сожалению, это логика ведения конфликтов США последних десятилетий. Чтобы принести мир и демократию, им нужно сначала принести кровь, смерть, боль и разрушения. Так было с Югославией, так было с Ираком и Афганистаном. Сейчас Трамп пытается проделать то же самое с Ираном. Увы, но концепция „война — это мир“ абсолютно серьезно и без иронии воспринимается американскими элитами. И Трамп тут не первый. Так было и раньше, просто нынешний американский президент озвучивает эти вещи максимально прямолинейно», — уточнил Перенджиев.

По мнению Сухотина, России на данный момент нет смысла реагировать на слова президента США иначе, чем дипломатическими методами.

«У Трампа тоже есть свои красные линии, которые он не перейдет. Как бы громко и решительно ни звучали его слова, он прекрасно понимает, что некоторые действия приведут к тому, что конфликт перерастет в глобальный формат. И этих действий он совершать не будет. Так что здесь, скорее всего, как-то отреагирует наш МИД. Ну а на Украине все продолжится ровно так, как происходит и на данный момент», — подытожил политолог.

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