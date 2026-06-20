Угроза ядерных ударов между РФ и НАТО: что говорят Путин, Медведев, Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил о риске ядерного конфликта между РФ и НАТО. По его словам, курс Европы на противостояние с нашей страной создает серьезные угрозы для глобальной безопасности. И глава МИД — далеко не единственный, кто за последние годы заявлял о высокой вероятности этого сценария. Кто из мировых лидеров бьет тревогу из-за ядерной войны и чем закончится такое противостояние — в материале NEWS.ru.

Что Лавров сказал о ядерной войне

Сергей Лавров написал статью «Украина, Европа и глобальная безопасность». В ней он обратил внимание на убийственный курс европейских государств, которые твердо намерены разжечь конфликт с РФ.

«Такая ситуация несет серьезные риски для глобальной безопасности, так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями», — сказано в публикации.

Примечательно, что изначально статью должно было обнародовать европейское издание Politico Europe. Однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.

И это не первый раз, когда Лавров предупреждает мир об угрозе ядерного конфликта. В начале марта он отмечал, что риски для глобальной ядерной безопасности обострились в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке. Так глава МИД высказался об операции США и Израиля, нацеленной против Ирана.

Что говорил Путин о ядерной войне

За последние годы некоторые государства приняли ряд решений, которые действительно вывели ядерную угрозу на первый план. В частности, США еще в августе 2019-го объявили о своем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. А в начале февраля 2026 года истек срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заключенного между СССР и Штатами еще в 1970-х. Россия предлагала продлить соглашение, однако Вашингтон от этой идеи отказался.

Владимир Путин на международном форуме «Валдай» в Сочи, 2018 г. Фото: Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Несмотря на готовность РФ предпринять усилия для укрепления ядерной безопасности, президент Владимир Путин в феврале 2023 года отмечал:

«Если США проведут испытания ядерного оружия, то и мы проведем».

А за несколько лет до этого, в 2018-м, Путин на международном форуме «Валдай» в Сочи произнес фразу, ставшую знаковой. Тогда он объяснил журналистам, что концепция РФ — это «ответ на встречный удар».

«Агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют», — подчеркнул российский лидер.

Когда РФ могла применить ядерное оружие

О том, что Россия вправе защищаться от внешней агрессии любым оружием, включая ядерное, неоднократно заявлял и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В 2023 году он, комментируя ход СВО и действия Украины, отметил:

«Если бы наступление ВСУ удалось и они смогли занять часть территорий, вошедших в Россию, то Москве пришлось бы пойти на применение ядерного оружия. Другого выхода просто не останется. Поэтому наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару».

Тем не менее в 2024 году политик подчеркнул, что Россия не является агрессором и применение ядерного оружия — это самая крайняя мера.

«Нам бы очень не хотелось, чтобы это вообще когда-либо произошло. Сумасшедших в руководстве России нет», — указал Медведев.

Политолог Виктор Сухотин в беседе с NEWS.ru поддержал эту точку зрения. По его мнению, люди, которые пропагандируют применение ядерного оружия, не слишком адекватно оценивают последствия этого шага.

Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«В случае ядерной войны всех со всеми, думаю, даже останутся страны, по которым не прилетит. Это, например, Бразилия, где проживает порядка 200 млн человек, Индонезия, где живет 250 млн, и ряд стран Африки. Так что если говорить о судьбе человечества в целом, то оно выживет. Но вообще людей, которые пропагандируют идеи применения ядерного оружия, неплохо бы показать психиатру», — подчеркнул эксперт.

Что на Западе говорят о ядерной войне

На Западе к вопросам ядерной эскалации подход иной. Так, США еще в годы президентства Барака Обамы обновили ядерную доктрину, в которой допустили возможность нанесения превентивных ядерных ударов в ответ на угрозы национальной безопасности. В 2018 году документ снова был пересмотрен, но пункт о возможности нанесения «предупредительного» удара остался.

Уже в 2025 году президент Штатов Дональд Трамп сообщил об активизации американских ядерных программ.

«Из-за испытательных программ других стран я поручил Министерству обороны немедленно начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях. США обладают большим количеством ядерного оружия, чем любая другая страна», — написал он в Truth Social.

Не отстают в этом вопросе и европейские политики. Президент Франции Эммануэль Макрон год назад объявил о начале дискуссии о наращивании ядерного потенциала Европы, а затем принял решение разместить несколько ядерных ракет на границе с ФРГ к 2035 году.

«Наше ядерное сдерживание защищает нас. Я принял решение открыть стратегическую дискуссию о защите наших союзников на Европейском континенте нашим потенциалом сдерживания. Решение о применении ядерного оружия остается только в руках президента Франции», — заявил глава Пятой республики.

Будет ли ядерная война

Несмотря на риторику Запада, который не скрывает свою подготовку к новому глобальному противостоянию, опрошенные NEWS.ru эксперты пока оценивают вероятность непосредственного ядерного столкновения между Россией и НАТО как достаточно низкую.

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Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский напомнил, что научное прогнозирование ядерного конфликта ведется уже несколько десятилетий.

«Перспективы ядерной войны со времен бомбардировки Хиросимы и Нагасаки системно изучаются и прогнозируются экспертами, в том числе независимыми. Если все же предположить возможность использования ядерного оружия, то это скорее будут локальные конфликты с применением тактического ядерного оружия (ТЯО). Ядерная война начнется не с массированных пусков, а с локального конфликта — например, формата Индия — Пакистан или Северная и Южная Корея — Япония. Россия тоже может применять ТЯО в отношении НАТО, если кому-то в европейских странах в голову придет заблокировать или вообще уничтожить Калининградскую область или какие-то территории Балтийского морского бассейна. Но всеобщего конца света не случится», — отметил эксперт.

Политолог, историк-американист Александр Антошин в беседе с NEWS.ru согласился с этой точкой зрения. По его словам, вероятность масштабного ядерного столкновения сейчас, невзирая на все громкие заявления политиков, стремится к нулю.

«Единственный вариант, при котором Россия применит ядерное оружие, — это прямая атака со стороны НАТО в адрес России. Этот Блок превосходит нас по численности населения, а значит, и по численности совокупной армии. Следовательно, первое средство нивелирования этого превосходства — ядерное оружие», — заключил эксперт.

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