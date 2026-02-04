Ядерное ограничение истекает в полночь: почему США не стали продлевать ДСНВ

5 февраля истекает срок действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Россия предложила США сохранить его основные принципы еще на год при условии отмены односторонних ограничений Вашингтона, однако Штаты так и не отреагировали на инициативу. На чем теперь будет основываться глобальная безопасность и как РФ будет вести диалог с Западом по ядерному оружию, в колонке для NEWS.ru рассказал политический аналитик Александр Чаусов.

Кто на самом деле против ДСНВ

Россия и США подписали последний вариант ДСНВ в апреле 2010 года. Этот документ предусматривал регулирование численности ядерного оружия и средств его доставки, а также предполагал регулярные взаимные инспекции на ядерных объектах обеих стран. Однако в 2022 году российским специалистам отказали в выдаче американских виз. В ответ Москва не допустила контролеров из Штатов. В итоге в 2023-м действие СНВ-III было приостановлено по инициативе США.

Кремль занял максимально миротворческую позицию. Владимир Путин фактически оставил положения договора в силе при условии, что Штаты не станут расширять свои стратегические ядерные арсеналы. Замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркивал, что даже после 5 февраля Россия не начнет стремительно наращивать ядерный потенциал — конечно, если тем же не займется Вашингтон.

А вот американская администрация была не столь миролюбива. Дональд Трамп в октябре 2025 года анонсировал проведение ядерных испытаний, переложив ответственность за них на Москву и Пекин.

«Россия на втором месте [по количеству ядерного оружия], а Китай, существенно отставая, занимает третье место, но сравняется с нами в течение пяти лет. В связи с проводимыми другими странами программами испытаний я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях», — подчеркнул американский лидер.

Испытания прошли уже в ноябре на базе Ванденберг в Калифорнии: ракета Minuteman III без ядерного заряда пролетела 6700 км и поразила цель на Маршалловых островах.

Ядерная угроза: с моря, суши, из космоса

Риторика Штатов ставит под вопрос возможность продления ДСНВ в его последней конфигурации и без расширения состава участников. Это подтверждают в Кремле: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на днях указал, что Россия не может «абстрагироваться от ядерных потенциалов союзников США в Европе» — то есть Великобритании и Франции.

С другой стороны, есть Северная Корея и Израиль, которые не считаются ядерными державами, но де-факто обладают ядерным оружием. Мысли о собственном арсенале время от времени посещают руководство Швеции, а вокруг ядерной программы Ирана копья ломаются далеко не первый год.

В общем, «ядерный клуб» хорошо бы официально расширить, признав очевидное. А затем — сформулировать некие общие и универсальные критерии и количество носителей и боеголовок, которые были бы паритетными для всех. Но это в теории, осуществить которую на практике, скорее всего, не удастся.

На деле же нас с большой долей вероятности ждет очередная гонка вооружений. Собственно, она уже идет — причем на таких рубежах, которые еще несколько десятилетий назад казались апокалиптической фантастикой. Можно вспомнить заявление председателя спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Майка Тернера, который объявил: в ответ на некую «российскую угрозу» Штаты готовят свой план размещения вооружений в космосе. В том числе и ядерных.

Мир, основанный на страхе

Россия пыталась на уровне ООН добиться принятия резолюции против космической гонки вооружений, но эти попытки заблокировали США. Возможно, потому, что носители для малых ядерных зарядов для подобных нужд у Вашингтона уже имеются. Речь идет о так называемой космической лаборатории Boeing X-37, которая успешно прошла тестовые полеты в 2006 году. Такие мини-шаттлы вполне могут применяться не только в научных целях: на них можно грузить оружие или даже использовать в качестве орбитальных перехватчиков.

Россия в то же время делает упор на новые разработки и гиперзвуковые технологии — то есть на ракеты-носители, которые благодаря их скорости будет невозможно сбить. Яркий пример тому — комплекс «Орешник», который уже доказал свою эффективность на Украине, пусть и без ядерных зарядов.

Если Запад не хочет приводить стратегические арсеналы к единой и относительно безопасной для всех норме, то выход тут только один: мир ценой взаимного страха перед всеобщим и безальтернативным ядерным уничтожением. В этом смысле ключевым гарантом российской безопасности можно считать еще советскую систему «Периметр», она же «Мертвая рука», готовую обеспечить ответный ядерный удар даже в том случае, если РФ будет фактически уничтожена.

Конечно, мир, основанный на взаимных договоренностях, выглядит несколько лучше, чем основанный на постоянном страхе. Но альтернативы нет: хотя Россия до сих пор пытается возродить официальные международные соглашения, Запад, кажется, не видит в этом необходимости. К счастью, Москве есть что противопоставить этим угрожающим тенденциям — и не только с точки зрения дипломатии.

