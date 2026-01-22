Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 03:00

Русский «Орешник» уже не догнать: супероружие РФ сеет панику в ЕС и США

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

США преследуют неудачи в разработках новых межконтинентальных баллистических ракет, поэтому удары РФ «Орешником» по Украине вызывают у Запада панику, сообщает издание infoBRICS. Ярким примером стал проект американской МБР LGM-35A Sentinel, выпуск которой неоднократно переносили. Неудачу потерпела и совместная программа ELSA Франции, Германии и Польши, запущенная в 2024 году, — ее результаты так и остались лишь на бумаге. Почему Запад отстает в этом отношении от России и Китая, что позволило нам завоевать преимущество и есть ли у США и ЕС шанс сократить отставание — в материале NEWS.ru.

Какие проблемы испытывает Запад в разработке новых вооружений

США и Евросоюз испытывают большие проблемы с разработкой новых баллистических ракет, являющихся основой сил ядерного сдерживания и перспективным оружием будущего, сообщил портал infoBRICS. По мнению издания, Запад значительно отстает в разработках от России и Китая, поскольку с большим трудом создает даже простейшие баллистические ракеты, не говоря уже о передовых маневренных (гиперзвуковых) средствах, способных развивать скорость свыше 5 махов (приблизительно 1,7 км/с, или около 6200 км/ч).

«Великобритания пристально изучает характеристики российских систем 9К720М „Искандер-М“ и 9-А-7660 „Кинжал“, которые оснащены гиперзвуковыми ракетами 9М723 и 9-С-7760 соответственно. Их способность обходить передовые системы противоракетной обороны и наносить удары с безопасного расстояния в сотни или даже тысячи километров делает это оружие весьма востребованным. Однако Лондон не в состоянии создать гиперзвуковое оружие, поэтому теперь ему приходится сосредоточиваться на разработке обычных баллистических ракет, чтобы иметь хоть какие-то шансы на поле боя», — отметил автор infoBRICS.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» Фото: Константин Морозов/РИА Новости

По его мнению, после недавнего российского удара ракетами «Орешник» по Львову (всего в 70 км от польской границы) в ЕС и НАТО царит паника. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что европейцам крайне необходимо оружие для защиты от подобных атак. Он посетовал: «Мы находимся в зоне досягаемости подобных систем» — и объявил о так называемой инициативе «Европейский подход к нанесению ударов на большие расстояния» (ELSA). Эта инициатива направлена на предоставление Европейскому союзу и НАТО «аналогичных возможностей».

Программа ELSA была запущена в 2024 году, ведущими участниками были Франция, Германия и Польша, позже к ним присоединились Италия, Швеция, Великобритания и Нидерланды. Однако программа до сих пор не реализована и существует лишь на бумаге.

Проблемы в ракетостроении наблюдаются и у США. «Американские военные уже шестой год сталкиваются с задержками в разработке гиперзвукового оружия. За это время они не смогли создать ни одного действующего образца», — пишет infoBRICS.

Почему Запад отстает в разработках МБР от РФ и Китая

В США давно запущена программа замены существующих ракет Minuteman III ракетой следующего поколения — Sentinel, напомнил NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Алексей Леонков.

«Но этому проекту уже более 20 лет, а боевой образец новой межконтинентальной баллистической ракеты так и не создан: программа поглотила огромные средства, но годного образца нет. Единственной современной ракетой, которую принято условно считать новейшей, остается Trident II, но она предназначена для морского базирования и использует иные принципы запуска. Даже у нее появились свои проблемы, похожие на те, что возникают у устаревших образцов. Если подвести итог, начиная с 1991 года в США фактически не создано ни одной новой межконтинентальной баллистической ракеты», — рассказал Леонков.

Запуск ракеты Trident II у побережья Сан-Диего, США Запуск ракеты Trident II у побережья Сан-Диего, США Фото: MC2 Thomas Gooley/Keystone Press Agency/Global Look Press

По его мнению, причина кроется в потере технологий: когда производство и разработка ракет прекращаются, через 25 лет технологии частично теряются, а при перерыве в 50 лет — практически полностью исчезают.

«Разработка Minuteman началась в 1970‑е годы — сейчас этим разработкам уже порядка 50–56 лет, поэтому многие компетенции утрачены, и США вынуждены фактически заново восстанавливать компетенции при создании новой МБР. Для этого, помимо прочего, нужен и новый ракетный двигатель — с этим у американцев тоже наблюдаются трудности», — добавил эксперт.

Что позволило России и Китаю завоевать преимущество в ракетных вооружениях

Советский Союз на протяжении полувека имел значительное преимущество перед остальным миром в области разработки и развертывания ракетных гиперзвуковых систем вооружения, напоминает infoBRICS. Даже в «лихие 90-е» Россия сохраняла уверенное лидерство, которое было у нее на протяжении почти 30 лет.

«Что касается Китая, то в это же время он продемонстрировал экономический и технологический рост, который редко (если вообще когда-либо) наблюдался в истории человечества. Страна восстанавливалась после периода, который начался с британской агрессии во время опиумных войн. К началу 1990-х годов Китай, по сути, завершил свое „смутное время“ и вновь стал мировой державой. В настоящее время Китай — единственная страна, в техническом плане приближающаяся к уровню гиперзвукового превосходства России», — отмечает infoBRICS.

Китай уже демонстрировал новую шахтную трехступенчатую межконтинентальную ракету с дальностью, сопоставимой с «Сарматом» (свыше 15 000 км; российские официальные лица указывали на 18 000 км для «Сармата»), сказал Леонков.

Китайская межконтинентальная баллистическая ракета Dongfeng-41 на военном параде в Пекине Китайская межконтинентальная баллистическая ракета Dongfeng-41 на военном параде в Пекине Фото: Zhang Haofu/Xinhua/Global Look Press

«Это подчеркивает технологический разрыв и заставляет США снова и снова вкладываться в создание современных двигателей и компонентов, где у них тоже отставание», — отметил эксперт.

Могут ли США и ЕС сократить отставание от России и Китая

В силу того, что сейчас происходит в мире, США пока ограничатся продлением срока службы имеющихся ракет, сказал NEWS.ru заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.

«Сейчас у них другие задачи, особенно у Трампа по поводу скандала с Гренландией. А у Европы собственные проблемы — на американском дорогущем сжиженном газе далеко не поедешь. Для обеспечения энергетики нужны деньги, а тут еще Украина висит. Поэтому Европа еще более скована в смысле фундаментальных разработок, чем США», — отметил Дандыкин.

По его словам, американцы сейчас сильно вкладываются в гражданское освоение космоса частными компаниями, что потом может быть использовано в военных нуждах. «Сейчас и США, и другие страны — те же Япония и Индия — развивают космические технологии. Не надо сбрасывать со счетов и Маска, его „Старлинк“ и еще много чего интересного. Ракету на Луну они создали вроде бы. Но у нас уже давно есть ракета „Ангара“, она уже летает. Она сборная и может поднимать и сверхтяжелые грузы. Так что какой-то паритет тут есть», — сказал военный эксперт.

Однако, по его словам, в области гиперзвука РФ лидирует и лунные ракеты исправить это положение Западу не помогут. «Запад сможет сократить отставание в гиперзвуковых ракетных технологиях лишь в 2030–2040-х годах», — подчеркнул Леонков.

Читайте также:

Алкоголики, наркоманы, извращенцы: кто довел армию Британии до распада

Душегубка за $13 млн: «передовая» БПМ Британии стала кошмаром для солдат

Русские были там еще до Баренца: почему для России так важен Шпицберген

Страшное для НАТО слово: как свитер Лаврова вогнал Запад в панику

США
Евросоюз
ракеты
гиперзвуковое оружие
баллистические ракеты
вооружения
оружие
ракета «Орешник»
Павел Воробьев
П. Воробьев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли, кто из соратников Трампа против силового захвата Гренландии
«Хорошая традиция»: глава РФПИ оценил новый коррупционный скандал в Киеве
Пленный рассказал, как инструкторы ВСУ контролируют быт мобилизованных
Пожар на портовом терминале в Краснодарском крае взяли под контроль
Юрист дал совет, как защитить себя от «схемы Долиной»
Русский «Орешник» уже не догнать: супероружие РФ сеет панику в ЕС и США
Разрыв связей с РФ, эмиграция, высмеивание СВО: где сейчас Руслан Белый
В РФПИ озвучили, какую следующую сделку могут заключить США
Трамп подтвердил процесс подготовки будущей сделки по Гренландии
Российский боец вытащил из огня восьмерых раненых товарищей
Госдума продолжит борьбу для защиты исторической правды
Нейросети ломают мозг. Как пользоваться ИИ, чтобы не отупеть
Правительственное совещание с участием Путина едва не прервалось
Китай готов содействовать урегулированию одного из конфликтов
Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
SHOT сообщил о серии взрывов в одном из российских регионов
Киев в нокауте, Кличко в опале: почему Зеленский его все еще не уволил
«Начищу ботинки»: премьер Венгрии анонсировал важную встречу в Давосе
Международная федерация хоккея вынесла вердикт по российским сборным
«Иногда нужен диктатор»: Трамп ответил на обвинения в свой адрес
Дальше
Самое популярное
2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой
Общество

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.