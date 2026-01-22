Русский «Орешник» уже не догнать: супероружие РФ сеет панику в ЕС и США

США преследуют неудачи в разработках новых межконтинентальных баллистических ракет, поэтому удары РФ «Орешником» по Украине вызывают у Запада панику, сообщает издание infoBRICS. Ярким примером стал проект американской МБР LGM-35A Sentinel, выпуск которой неоднократно переносили. Неудачу потерпела и совместная программа ELSA Франции, Германии и Польши, запущенная в 2024 году, — ее результаты так и остались лишь на бумаге. Почему Запад отстает в этом отношении от России и Китая, что позволило нам завоевать преимущество и есть ли у США и ЕС шанс сократить отставание — в материале NEWS.ru.

Какие проблемы испытывает Запад в разработке новых вооружений

США и Евросоюз испытывают большие проблемы с разработкой новых баллистических ракет, являющихся основой сил ядерного сдерживания и перспективным оружием будущего, сообщил портал infoBRICS. По мнению издания, Запад значительно отстает в разработках от России и Китая, поскольку с большим трудом создает даже простейшие баллистические ракеты, не говоря уже о передовых маневренных (гиперзвуковых) средствах, способных развивать скорость свыше 5 махов (приблизительно 1,7 км/с, или около 6200 км/ч).

«Великобритания пристально изучает характеристики российских систем 9К720М „Искандер-М“ и 9-А-7660 „Кинжал“, которые оснащены гиперзвуковыми ракетами 9М723 и 9-С-7760 соответственно. Их способность обходить передовые системы противоракетной обороны и наносить удары с безопасного расстояния в сотни или даже тысячи километров делает это оружие весьма востребованным. Однако Лондон не в состоянии создать гиперзвуковое оружие, поэтому теперь ему приходится сосредоточиваться на разработке обычных баллистических ракет, чтобы иметь хоть какие-то шансы на поле боя», — отметил автор infoBRICS.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» Фото: Константин Морозов/РИА Новости

По его мнению, после недавнего российского удара ракетами «Орешник» по Львову (всего в 70 км от польской границы) в ЕС и НАТО царит паника. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что европейцам крайне необходимо оружие для защиты от подобных атак. Он посетовал: «Мы находимся в зоне досягаемости подобных систем» — и объявил о так называемой инициативе «Европейский подход к нанесению ударов на большие расстояния» (ELSA). Эта инициатива направлена на предоставление Европейскому союзу и НАТО «аналогичных возможностей».

Программа ELSA была запущена в 2024 году, ведущими участниками были Франция, Германия и Польша, позже к ним присоединились Италия, Швеция, Великобритания и Нидерланды. Однако программа до сих пор не реализована и существует лишь на бумаге.

Проблемы в ракетостроении наблюдаются и у США. «Американские военные уже шестой год сталкиваются с задержками в разработке гиперзвукового оружия. За это время они не смогли создать ни одного действующего образца», — пишет infoBRICS.

Почему Запад отстает в разработках МБР от РФ и Китая

В США давно запущена программа замены существующих ракет Minuteman III ракетой следующего поколения — Sentinel, напомнил NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Алексей Леонков.

«Но этому проекту уже более 20 лет, а боевой образец новой межконтинентальной баллистической ракеты так и не создан: программа поглотила огромные средства, но годного образца нет. Единственной современной ракетой, которую принято условно считать новейшей, остается Trident II, но она предназначена для морского базирования и использует иные принципы запуска. Даже у нее появились свои проблемы, похожие на те, что возникают у устаревших образцов. Если подвести итог, начиная с 1991 года в США фактически не создано ни одной новой межконтинентальной баллистической ракеты», — рассказал Леонков.

Запуск ракеты Trident II у побережья Сан-Диего, США Фото: MC2 Thomas Gooley/Keystone Press Agency/Global Look Press

По его мнению, причина кроется в потере технологий: когда производство и разработка ракет прекращаются, через 25 лет технологии частично теряются, а при перерыве в 50 лет — практически полностью исчезают.

«Разработка Minuteman началась в 1970‑е годы — сейчас этим разработкам уже порядка 50–56 лет, поэтому многие компетенции утрачены, и США вынуждены фактически заново восстанавливать компетенции при создании новой МБР. Для этого, помимо прочего, нужен и новый ракетный двигатель — с этим у американцев тоже наблюдаются трудности», — добавил эксперт.

Что позволило России и Китаю завоевать преимущество в ракетных вооружениях

Советский Союз на протяжении полувека имел значительное преимущество перед остальным миром в области разработки и развертывания ракетных гиперзвуковых систем вооружения, напоминает infoBRICS. Даже в «лихие 90-е» Россия сохраняла уверенное лидерство, которое было у нее на протяжении почти 30 лет.

«Что касается Китая, то в это же время он продемонстрировал экономический и технологический рост, который редко (если вообще когда-либо) наблюдался в истории человечества. Страна восстанавливалась после периода, который начался с британской агрессии во время опиумных войн. К началу 1990-х годов Китай, по сути, завершил свое „смутное время“ и вновь стал мировой державой. В настоящее время Китай — единственная страна, в техническом плане приближающаяся к уровню гиперзвукового превосходства России», — отмечает infoBRICS.

Китай уже демонстрировал новую шахтную трехступенчатую межконтинентальную ракету с дальностью, сопоставимой с «Сарматом» (свыше 15 000 км; российские официальные лица указывали на 18 000 км для «Сармата»), сказал Леонков.

Китайская межконтинентальная баллистическая ракета Dongfeng-41 на военном параде в Пекине Фото: Zhang Haofu/Xinhua/Global Look Press

«Это подчеркивает технологический разрыв и заставляет США снова и снова вкладываться в создание современных двигателей и компонентов, где у них тоже отставание», — отметил эксперт.

Могут ли США и ЕС сократить отставание от России и Китая

В силу того, что сейчас происходит в мире, США пока ограничатся продлением срока службы имеющихся ракет, сказал NEWS.ru заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.

«Сейчас у них другие задачи, особенно у Трампа по поводу скандала с Гренландией. А у Европы собственные проблемы — на американском дорогущем сжиженном газе далеко не поедешь. Для обеспечения энергетики нужны деньги, а тут еще Украина висит. Поэтому Европа еще более скована в смысле фундаментальных разработок, чем США», — отметил Дандыкин.

По его словам, американцы сейчас сильно вкладываются в гражданское освоение космоса частными компаниями, что потом может быть использовано в военных нуждах. «Сейчас и США, и другие страны — те же Япония и Индия — развивают космические технологии. Не надо сбрасывать со счетов и Маска, его „Старлинк“ и еще много чего интересного. Ракету на Луну они создали вроде бы. Но у нас уже давно есть ракета „Ангара“, она уже летает. Она сборная и может поднимать и сверхтяжелые грузы. Так что какой-то паритет тут есть», — сказал военный эксперт.

Однако, по его словам, в области гиперзвука РФ лидирует и лунные ракеты исправить это положение Западу не помогут. «Запад сможет сократить отставание в гиперзвуковых ракетных технологиях лишь в 2030–2040-х годах», — подчеркнул Леонков.

