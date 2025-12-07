ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 15:31

Названы факторы, которые обеспечили ядерной триаде РФ превосходство над США

Военэксперт Кнутов: разгонный участок ракет дает преимущество ядерной триаде РФ

Автономная пусковая установка (АПУ) «Ярс» во время генеральной репетиции парада Автономная пусковая установка (АПУ) «Ярс» во время генеральной репетиции парада Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Маленький разгонный участок ракет и система преодоления противоракетной обороны обеспечивают превосходство российской ядерной триады над американской, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что по количеству ядерных боеголовок страны сохраняют паритет, но технические характеристики вооружения дают России преимущества перед США.

По качеству и современным требованиям мы существенно обгоняем США, потому что главное сейчас — это два критерия для ракеты. Первое ― это разгонный участок, когда ракета выходит из шахты ― до выхода в космос. Это участок, где легче всего перехватить ракету с помощью ПВО. Второй момент — это система преодоления противоракетной обороны. У нас она на порядок современнее, чем у американских ракет. Хотя, надо признать, что баллистические ракеты «Трайдент II» (D5), несмотря на то, что им много лет, понемножку модернизируются и считаются лучшими с точки зрения дальности и точности. Поэтому их и не планируют снимать с вооружения, планируют лишь модернизировать, ― объяснил Кнутов.

Военэксперт добавил, что у РФ есть межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», которая должна прийти на смену ракете «Сатана». Он отметил, что системы с ракетой «Сармат» поставят на боевое дежурство в 2026 году.

Если мы говорим о наземной составляющей [ядерной триаде], то мы уже обогнали США. У нас, соответственно, есть ракеты УР-100 (жидкостная двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования. ― NEWS.ru). Это старые ракеты, но они вполне отвечают современным требованиям. Они могут запускаться, в том числе, с гиперзвуковым блоком «Авангард». У американцев этого близко нет. Что касается атомных подводных лодок «Борей», для них идут [межконтинентальные баллистические] ракеты «Булава». Что касается авиационной составляющей, у нас есть гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и морские ракеты «Циркон», которые способны нести ядерное оружие, ― резюмировал Кнутов.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о планах США по проведению ядерных испытаний наравне с другими странами. Он добавил, что также планируется модернизация всей ядерной триады.

Россия
США
ядерная триада
вооружения
Софья Якимова
С. Якимова
