ВСУ за сутки потеряли около 1245 военнослужащих, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующие заявления офицеров пресс-центров российских группировок. По словам старшего офицера пресс-центра группировки «Центр» Валентина Первухина, в их зоне ответственности ликвидированы до 430 солдат.

В зоне ответственности группировки войск «Центр» общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожены до 430 военнослужащих, — отметил он.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что ключевое противостояние на Константиновском и Красноармейском направлениях переместилось в воздушное пространство. Он уточнил, что российские силы ведут борьбу с украинскими подразделениями, а их стратегической целью является срыв логистических цепочек противника.

До этого отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что только отдельные подразделения Вооруженных сил Украины проходят полноценное обучение перед отправкой в зону боевых действий. По его словам, таких хорошо подготовленных военнослужащих «очень мало». Командование ВСУ использует их на тех участках фронта, где уровень подготовки может оказать решающее влияние на исход операции.