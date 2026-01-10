Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 07:48

Названы потери ВСУ за сутки

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки порядка 1245 военнослужащих

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

ВСУ за сутки потеряли около 1245 военнослужащих, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующие заявления офицеров пресс-центров российских группировок. По словам старшего офицера пресс-центра группировки «Центр» Валентина Первухина, в их зоне ответственности ликвидированы до 430 солдат.

В зоне ответственности группировки войск «Центр» общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожены до 430 военнослужащих, — отметил он.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что ключевое противостояние на Константиновском и Красноармейском направлениях переместилось в воздушное пространство. Он уточнил, что российские силы ведут борьбу с украинскими подразделениями, а их стратегической целью является срыв логистических цепочек противника.

До этого отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что только отдельные подразделения Вооруженных сил Украины проходят полноценное обучение перед отправкой в зону боевых действий. По его словам, таких хорошо подготовленных военнослужащих «очень мало». Командование ВСУ использует их на тех участках фронта, где уровень подготовки может оказать решающее влияние на исход операции.

ВСУ
потери
Минобороны РФ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Совбез ООН проведет очередное заседание по Украине
Операция «Антиоливье»: салат «Просветление» за 10 минут!
Трамп раскрыл, куда США не хотят допускать Россию
Ватикан пытался спасти Мадуро от ареста
«Три ключевых объекта»: российские дроноводы нанесли серьезный урон ВСУ
Россиянам объяснили, куда лучше сдать елку после новогодних праздников
Засилье «китайцев», лень покупателей, нейросети: как меняется авторынок РФ
Сбрось лишнее за день: меню фруктовой «разгрузки» — худеем на сладком!
Названы потери ВСУ за сутки
Киев признал наличие украинцев на борту танкера «Маринера»
ВСУ охотятся на своих, Украину ждет возмездие: новости СВО к утру 10 января
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 января: инфографика
Концерт Линдеманна в Ташкенте вызвал ажиотаж у россиян
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью почти 60 БПЛА
«Вбивает клин»: на Западе раскрыли следствия развертывания «Орешника»
В России хотят ввести генетическое тестирование будущих родителей
Пушков озвучил два вопроса после слов Мелони о диалоге с Россией
В России обновили пенсии 400 тыс. матерей
Курортный город России остался без авиасообщения из-за угрозы безопасности
ВСУ могут атаковать дронами Сочи
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.