08 января 2026 в 10:38

«Их очень мало»: в США раскрыли шокирующую правду о подготовке ВСУ

Подполковник Дэвис: ВСУ готовят перед боем лишь некоторые подразделения

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Лишь некоторые подразделения Вооруженных сил Украины проходят обучение, прежде чем попасть в зону боевых действий, рассказал в эфире YouTube-канала Deep Dive подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, таких военнослужащих «очень мало». Киев использует их там, где подготовка солдат может иметь решающее значение, отметил Дэвис.

Их очень мало, они используются только там, где могут иметь решающее значение. Это означает, что большинство людей, которые идут на передовую и сражаются в <…> городах, которые пали в последний месяц или около того, — это люди, которые не были обучены, пушечное мясо, — сказал подполковник.

Ранее Дэвис выразил мнение, что парижский саммит по Украине лишь приближает ее окончательный разгром. Он обвинил Запад в сознательном затягивании конфликта. По словам отставного офицера, западные элиты осведомлены о катастрофической нехватке людских ресурсов на Украине, но продолжают политику поддержки, ведущую государство к краху.

США
Украина
Киев
ВСУ
военные
солдаты
СВО
