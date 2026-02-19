Зимняя Олимпиада — 2026
Минпросвещения с 1 сентября запустит профильный ЕГЭ в педвузах

Минпросвещения России введет сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, приказ вступит в силу 1 сентября и начнет действовать в приемную кампанию 2027/2028 учебного года.

Согласно приказу, при поступлении на педагогические направления по профилям: математика, физика/астрономия, информатика, химия, биология, русский язык, литература – больше не будет приниматься ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания, — сказал министр.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в Москве, посвященной старту кампании ЕГЭ, отметил, что и гуманитарные, и инженерные вузы сходятся во мнении, что для успешного обучения абитуриентам необходимо набрать не менее 60 баллов на ЕГЭ. Самыми популярными для сдачи в 2026 году предметами оказались обществознание, информатика и биология.

До этого Музаев заявил, что оценка за поведение в школе не должна учитываться при поступлении в вуз. По словам главы ведомства, плохие оценки за поведение нужны для мотивации школьников во время учебы.

