18 февраля 2026 в 14:06

Глава Рособрнадзора назвал минимальный балл для успешной сдачи ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев посоветовал выпускникам сдавать ЕГЭ на 60 баллов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
И гуманитарные, и инженерные вузы сходятся во мнении, что для успешного обучения абитуриентам необходимо набрать не менее 60 баллов на ЕГЭ, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в Москве, посвященной старту кампании ЕГЭ. По его словам, которые передает ТАСС, самыми популярными для сдачи в 2026 году предметами оказались обществознание, информатика и биология.

Ранее выбор учащихся был в сторону гуманитарных предметов, сейчас же мы видим, что стабильно второй год подряд идет рост интереса к сдаче предметов естественно-научного направления. Еще раз пожелаю всем ребятам, выбравшим эти предметы, чтобы они не просто их сдали, но и преодолели пороги в 60 баллов, — отметил он.

Всего на участие в ЕГЭ зарегистрировались 745 458 человек, из них почти 665 тыс. — выпускники текущего года. Самым популярным предметом традиционно стало обществознание: его планируют сдавать 296 447 человек, что составляет 39,7% от общего числа участников. На втором месте — информатика (21,7%), на третьем — биология (20,3%). В первую пятерку также вошли физика и химия, причем количество выбравших эти дисциплины выросло по сравнению с 2025 годом. Профильную математику также выбрали на 10% больше участников, чем в прошлом году — 34 тыс. человек.

Существенных изменений в процедуре проведения экзамена не ожидается. Основной период ЕГЭ стартует 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. Далее выпускников ждут испытания по русскому языку, математике, обществознанию, физике, биологии, географии, иностранным языкам и информатике. Завершится основной этап 19 июня.

Ранее Музаев заявил, что оценка за поведение в школе не должна учитываться при поступлении в вуз. По словам главы ведомства, плохие оценки за поведение нужны для мотивации школьников во время учебы.

