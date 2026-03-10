Сразу три российских университета получили предостережения

Три российских университета получили предостережения за нарушения обязательных требований, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. Речь идет о Башкирском государственном педагогическом университете имени Акмуллы, Новосибирском национальном исследовательском государственном университете и Московском городском университете управления правительства Москвы имени Лужкова.

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования, — говорится в заявлении.

Ранее в Забайкальском государственном университете в Чите возбудили уголовное дело о превышении служебных полномочий. За день до этого в образовательном учреждении прошли обыски.

В конце февраля Рособрнадзор предупредил сразу семь российских вузов о нарушении обязательных требований. Там призвали учебные заведения принять все необходимые меры по их соблюдению.