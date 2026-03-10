«Нет, неправда»: Песков о «единственном» тупике в украинском конфликте

Территориальный вопрос остается одним из основных в урегулировании украинского конфликта, но не последним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, что это единственный нерешенный пункт, передает ТАСС.

Нет, неправда, — ответил представитель Кремля.

По словам Пескова, в процессе урегулирования предстоит учитывать и ряд других факторов. Но именно тема территорий остается главной, заключил он.

Пресс-секретарь российского президента также отметил, что Москва высоко оценивает посреднические усилия США в урегулировании ситуации на Украине и заинтересована в продолжении этого процесса. Кроме того, он уточнил, что конкретные сроки и место проведения нового раунда трехсторонних переговоров по Украине пока не определены.

Президент Украины Владимир Зеленский между тем заявил, что переговоры по Украине, которые могли пройти 11 марта, откладываются из-за кризиса на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон обратил все свое внимание на ситуацию в Тегеране. Глава США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал урегулирование украинского кризиса одним из главных своих приоритетов.