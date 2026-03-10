Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 16:47

«Нет, неправда»: Песков о «единственном» тупике в украинском конфликте

Песков назвал ключевым территориальный вопрос в украинском конфликте

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Территориальный вопрос остается одним из основных в урегулировании украинского конфликта, но не последним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, что это единственный нерешенный пункт, передает ТАСС.

Нет, неправда, — ответил представитель Кремля.

По словам Пескова, в процессе урегулирования предстоит учитывать и ряд других факторов. Но именно тема территорий остается главной, заключил он.

Пресс-секретарь российского президента также отметил, что Москва высоко оценивает посреднические усилия США в урегулировании ситуации на Украине и заинтересована в продолжении этого процесса. Кроме того, он уточнил, что конкретные сроки и место проведения нового раунда трехсторонних переговоров по Украине пока не определены.

Президент Украины Владимир Зеленский между тем заявил, что переговоры по Украине, которые могли пройти 11 марта, откладываются из-за кризиса на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон обратил все свое внимание на ситуацию в Тегеране. Глава США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал урегулирование украинского кризиса одним из главных своих приоритетов.

Украина
Дмитрий Песков
Россия
территории
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарные советские композиторы вместе сыграли «Песню про зайцев»
Швейцария нанесла «удар» по Ирану
В Госдуме предложили отправлять призывников в армию даже во время суда
Путин поздравил актера Владимира Гостюхина с 80-летним юбилеем
«Еще один удар — и я труп»: жена Алибасова-младшего о ссорах с мужем
Стало известно, чем обернется для Карлсона критика США после атак на Иран
«Мама, получилось»: что известно о чемпионке Паралимпиады Ворончихиной
ЦБ запустил механизм реабилитации для случайных дропперов
Стало известно, как пострадала Африка из-за войны на Ближнем Востоке
Путин поздравил российских спортсменок с золотом на Паралимпиаде
Нейросеть рассказала, что могло случиться с Усольцевыми
В ООН сделали громкое заявление об атаке США и Израиля на Иран
Связь с Эпштейном, подозрение в убийстве: поиски Усольцевых 10 марта
Военкомы мобилизовали сотрудника пиццерии прямо на рабочем месте
Адвокат раскрыл, как рак Лерчек повлияет на суд над ней
Дмитриев заметил необычную деталь в поведении фон дер Ляйен
Волонтеры раскрыли, кто занимается поиском пропавших в Звенигороде детей
Глыба льда превратила в груду металла BMW за 20 млн рублей
Нетаньяху сделал громкое заявление о статусе Израиля после атаки на Иран
Военэксперт ответил, чем грозит ВСУ помощь Зеленского в борьбе с Ираном
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.