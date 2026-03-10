Трамп высказался о возможных переговорах США с Ираном

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности переговоров с руководством Ирана, передает телеканал Fox News. По его словам, вероятность консультаций будет зависеть от условий их проведения.

Это возможно, зависит от того, каковы условия. Возможно, лишь возможно, — сказал Трамп.

Ранее министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что переговоры между Ираном и США в настоящее время не рассматриваются из-за негативного опыта взаимодействия с американской стороной. Он напомнил о вооруженном конфликте с Соединенными Штатами в июне 2025 года, который продолжался 12 дней. Аракчи также указал, что ранее на переговорах между Ираном и США в Женеве были достигнуты определенные результаты. Но Соединенные Штаты впоследствии нанесли удары по территории Ирана.

До этого Трамп заявил, что вопрос о прекращении военной кампании против Ирана будет решаться совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В интервью The Times of Israel американский лидер подчеркнул, что окончательное решение примет в «подходящий момент», но все будет учтено.