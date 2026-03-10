Назван человек из окружения Трампа, с кем все время контактирует Кремль

Назван человек из окружения Трампа, с кем все время контактирует Кремль Песков: благодаря связи с Уиткоффом удается обсуждать чувствительные вопросы

Специальный представитель американского лидера Стивен Уиткофф поддерживает регулярную коммуникацию с представителями России, что позволяет обеим сторонам обмениваться сигналами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как передает РИА Новости, благодаря этому взаимодействию удается сохранять диалог даже по особо чувствительным вопросам, требующим осторожного подхода.

В действительности Уиткофф находится в постоянном контакте со своими российскими собеседниками, — заявил Песков.

Ранее специальный посланник президента Соединенных Штатов заявлял, что американская сторона направила в Москву запрос с просьбой воздержаться от передачи Ирану разведывательной информации, способной нанести урон военнослужащим США. Он выразил уверенность, что Россия учтет данное обращение.

До этого Уиткофф сообщал, что Соединенные Штаты ведут работу над мирным соглашением, направленным на полное и окончательное прекращение огня на Украине. По его словам, переговорный процесс продолжается, и в ближайшие недели стороны ожидают нового прогресса.