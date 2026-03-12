Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 13:06

Песков: Россия продолжает СВО, но открыта для мирных переговоров

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия продолжает проведение специальной военной операции, но при этом сохраняет открытость для поиска путей мирного урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что Киев последовательно препятствует мирному процессу, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, украинские власти пытаются блокировать переговоры разными способами. При этом, как подчеркнул Песков, такие действия Киева находят поддержку в европейских столицах.

Мы продолжаем СВО и одновременно остаемся открытыми для поиска мирного урегулирования на Украине, — сказал Песков.

Ранее источник из украинской партии «Слуга народа» рассказал, что страны ЕС пообещали финансовую поддержку Киеву в обмен на продолжение боевых действий. В связи с этим президент страны Владимир Зеленский поручил политическому руководству разработать механизмы продления конфликта с Россией.

До этого подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение, что военная операция Штатов и Израиля на территории Ирана вгоняет Зеленского в панику. Эксперт объяснил, что Киев на фоне происходящего теряет поставки вооружений из-за рубежа.

Россия
Украина
Дмитрий Песков
переговоры
спецоперация
