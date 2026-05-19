В Совфеде призвали говорить молодежи «не формальную» правду о ВОВ

Трагедию и подвиг советского народа в Великой Отечественной войне нельзя подвергать ретуши, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин на встрече экспедиции «Код непокоренных» в Минске. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, молодежь должна знать правду о подпольщиках и партизанах, которые ежедневно рисковали жизнью ради страны.

Сегодня особенно важно говорить молодежи правду о войне. Не сглаженную, не формальную, а настоящую — о подпольщиках, партизанах, мирных жителях, которые каждый день делали выбор в пользу своей страны, несмотря на смертельный риск, — заявил Волошин.

19 мая «Код непокоренных» финишировал в столице Белоруссии. Волошин отдельно выделил символическую роль Минска как финальной точки маршрута.

Минск — это город людей, которые доказали всему миру, что даже в глубоком тылу можно сохранить достоинство. Когда страны Европы сдавались за считаные дни, Белоруссия продолжала сражаться долгими месяцами. Один Минск стоял больше двух месяцев, — напомнил сенатор.

Организатором экспедиции выступила АНО «Сила Мира» при поддержке Совета Федерации, Минобрнауки и Росмолодежи. Итогом проекта станет формирование сообщества «послов памяти», которые продолжат просветительскую деятельность в своих регионах.

Накануне Волошин на встрече с участниками «Кода непокоренных» в Смоленске заявил, что российская молодежь стала целью «информационной агрессии». По его мнению, молодому поколению внушают, что совесть можно «заменить лайками», однако патриотические проекты помогают наладить с подростками диалог и указать верный путь.