Сколько стоит доехать из Москвы до Минска по М-1 «Беларусь» в 2026 году

В последнее время Белоруссия становится одним из самых привлекательных направлений для поездок на автомобиле из РФ. Причем россияне все чаще едут в соседнюю страну не только на выходные или в отпуск, но и рассматривают ее как место для длительного проживания, например на пенсии. Сколько стоит доехать на машине из Москвы и Санкт-Петербурга до Белоруссии, какие города можно посетить, помимо Минска, где лучше всего заправляться бензином — в материале NEWS.ru.

Зачем ехать в Минск на машине из России в 2026 году

Для россиян поездка в Белоруссию по‑прежнему остается безвизовой. Гражданам РФ нужно взять с собой российский или заграничный паспорт. Однако если с вами едет несовершеннолетний ребенок, то ему нужно иметь загранпаспорт — это правило действует с 20 января 2026 года.

Для въезда в соседнюю страну на машине также потребуются водительское удостоверение, свидетельство о регистрации и страховой полис на автомобиль — сейчас это «синяя карта» (аналог бывшей «зеленой карты»). Ее стоимость одинаковая во всех страховых компаниях, а тарифы устанавливает и ежеквартально пересчитывает Российский союз автостраховщиков. Весной 2026 года цена карты на 15 дней составляет 1070 рублей, а на месяц — 1430.

В Белоруссии принимают банковские карты российских платежных систем, что значительно упрощает расчеты. При этом инфраструктура вдоль основных маршрутов — в первую очередь трассы М‑1 «Беларусь» — ориентирована на автотуристов: множество АЗС, кафе, мотелей и мест отдыха как на российском участке, так и на территории соседней страны. Кроме того, социальные сети и мессенджеры работают без ограничений.

В 2026 году Минск является удобной базой для поездок по стране. Из столицы Белоруссии можно легко добраться до озера Нарочь, Мирского и Несвижского замков, Браславских озер и других туристических зон.

Мирский замок Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как доехать на машине из Москвы и Санкт‑Петербурга до Минска

Оптимальный путь на машине из Москвы в Минск — федеральная трасса М‑1 «Беларусь». Она начинается у МКАД, ведет через Смоленскую область к белорусской границе и дальше к Минску. Длина маршрута из российской столицы — около 700 км, которые можно легко преодолеть за один световой день даже с учетом возможных очередей на границе (проверки проходят быстро, но иногда могут возникать пробки).

Российская часть М‑1 имеет по две полосы в каждую сторону и разделитель. На большинстве участков ограничение скорости составляет 90 км/ч, на платном отрезке — до 110 км/ч. Белорусский участок — современное шоссе с двумя полосами в каждую сторону.

Из Санкт‑Петербурга в Минск самый удобный маршрут для тех водителей, кто хочет сэкономить на платных дорогах, проходит через Лугу и Псков с выходом на Белоруссию в направлении Витебска. Затем дорога идет к Минску. Длина маршрута составляет около 800 км.

Платные участки: сколько нужно заплатить за дорогу в Минск на автомобиле

На российском участке трассы М‑1 «Беларусь» в 2026 году действует один основной платный отрезок — с 33‑го по 66‑й километр в Московской области. Проезд легкового автомобиля стоит 230 рублей в одном направлении.

Помимо платного участка М‑1, при выезде из Москвы можно воспользоваться платным проспектом Багратиона и Северным обходом Одинцово. Базовый тариф для легковых машин на проспекте Багратиона в начале 2026 года составляет 690 рублей. При наличии транспондера «Главная дорога» можно сэкономить и заплатить 490 рублей.

Северный обход Одинцово тарифицируется по динамической схеме. В дневные часы выходного дня проезд для водителя легковушки стоит 700 рублей при оплате наличными или картой и 500 рублей — транспондером. Ночью тарифы значительно ниже. Если автомобилист использует всю платную связку — проспект Багратиона, Северный обход Одинцово и участок 33–66‑й км М‑1, то максимальные затраты на платные дороги при выезде из Москвы могут достигать 1620 рублей в одну сторону или 3240 туда-обратно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, существуют бесплатные альтернативы. На М‑1 можно выехать напрямую с Можайского шоссе и через бесплатные развязки МКАД, полностью минуя платный проспект Багратиона и Северный обход Одинцово. В этом случае нужно будет обязательно заплатить 230 рублей только за участок 33–66‑й км, то есть 460 рублей за поездку туда‑обратно.

На территории Белоруссии проезд по участкам М‑1 и другим дорогам для легковых автомобилей с номерами стран ЕАЭС (в том числе российских) в 2026 году бесплатный. Электронная виньетка требуется только для машин, зарегистрированных вне ЕАЭС. Владельцам грузовиков массой свыше 3,5 тонны нужно оформлять местный транспондер.

Маршрут Санкт‑Петербург — Минск через Псков и Витебск может включать платный участок в районе Опочки. Однако качество этой дороги не идеальное, поэтому можно смело ехать по бесплатным трассам.

Расстояние от Москвы до Минска и обратно составляет 1400–1500 км. Для расчета возьмем средний расход топлива 10 л на 100 км. В этом случае на бензин уйдет порядка 10 тысяч рублей.

Совет: перед въездом в Белоруссию лучше всего заправить полный бак. По данным Росстата, в России в Центральном федеральном округе литр 95-го стоит в среднем 69,23 рубля, а в Союзном государстве — 2,67 местного рубля, или 71,81 российского. При этом бензин в Белоруссии стоит одинаково на всех заправках — цена регулируется государством.

Итоговый бюджет поездки на машине из Москвы до Минска: 10 000 рублей за бензин, 3240 за платные дороги при выезде из российской столицы и 1070 рублей за страховку. Общая сумма составит 14 310.

Поездка на машине из Санкт-Петербурга в Минск будет стоить чуть дешевле, поскольку не придется платить за дороги. Маршрут обойдется водителю примерно в 11 тысяч рублей.

Сколько водителю придется заплатить за превышение скорости в Белоруссии

Правила дорожного движения в Белоруссии мало чем отличаются от российских. Но есть один нюанс, о котором часто забывают путешественники. В России на дорогах действует так называемый нештрафуемый порог в 20 км/ч. То есть при ограничении скорости в городе 60 км/ч можно ехать 80 км/ч и не получить штраф.

В Белоруссии ответственность наступает при превышении лимита на 10 км/ч. Штрафы высокие. При превышении скорости на 10–20 км/ч водителю придется заплатить 45 белорусских рублей (в пересчете на российскую валюту — 1210), на 30–40 км/ч — сумма штрафа составит от 135 до 450 белорусских рублей (до 12 102 российских рублей). Самое суровое наказание ждет нетрезвых водителей — лишение прав на пять лет и штраф до 9000 рублей (около 242 тыс. российских рублей).

Многие дороги в Белоруссии проходят сквозь лес. На трассы часто выходят животные, особенно в сумерках и на рассвете. Поэтому по ночам водителям рекомендуется снизить скорость и внимательно следить за обочинами.

Читайте также:

Сколько стоит доехать на авто до Сочи и Абхазии в 2026 году по М-4 «Дон»

Эти машины не ломаются: какие авто могут проехать 400 тыс. километров

Легенда возвращается: какие выпустят машины «Волга», при чем тут «китайцы»

Lada или новый «японец»: что купить за 2 млн рублей