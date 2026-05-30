Назван главный предвестник инсульта

Инсульт редко случается совершенно внезапно, так как ему часто предшествует транзиторная ишемическая атака (ТИА), которую в народе называют микроинсультом, предупредила невролог Татьяна Хребтова в беседе с Lenta.ru. По ее словам, ТИА характеризуется временным нарушением кровотока в каком-либо участке мозга из-за закупорки или спазма сосуда мелким тромбом. Симптоматически она во многом напоминает инсульт.

ТИА, больше известная как микроинсульт, представляет собой эпизод временного нарушения кровотока в одном из участков головного мозга. Причиной этого является закупорка или спазм сосуда мелким тромбом. Из-за этого кровь перестает нормально доходить до клеток и появляются симптомы как при настоящем инсульте, — рассказала Хребтова.

Коварство микроинсульта, пояснила врач, в том, что через несколько минут или часов организм самостоятельно растворяет тромб, кровоток восстанавливается, а проявления исчезают. Человек решает, что «все прошло само», и не обращается за помощью. Однако каждый пятый пациент после ТИА переносит полноценный инсульт в ближайшие 90 дней, причем особенно высок риск в первые 48 часов.

Хребтова отметила, что выше риск развития ТИА и последующего инсульта у людей с гипертонией, мерцательной аритмией, сахарным диабетом, повышенным холестерином и ожирением. А курение, малоподвижный образ жизни, алкоголь и хронический стресс многократно повышают эти риски.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская сообщала, что резкое ухудшение зрения может указывать на риск развития инсульта. По ее словам, проблемы с глазами также могут возникнуть на фоне опухоли головного мозга.