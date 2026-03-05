«Нами не контролируются»: Путин обсудил ограничение Telegram со связистом Путин предостерег от использования неконтролируемых средств связи на СВО

Использование неконтролируемых со стороны России средств связи в зоне проведения специальной военной операции создает прямую угрозу для жизни и безопасности военнослужащих, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с российскими женщинами в преддверии 8 Марта. Во время мероприятия речь зашла и об ограничении Telegram, передает пресс-служба Кремля.

Путин поинтересовался у связиста, опасны ли неконтролируемые каналы связи. После получения утвердительного ответа российского лидера она также спросила, как работают на передовой специальные средства связи Минобороны.

Использование тех видов связи, которые нами не контролируются, представляют опасность для личного состава, — подытожил глава государства.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян и похищать аккаунты в Telegram, используя легенду о «переезде» в новый чат. Пользователю приходит сообщение о необходимости перейти в другую группу якобы из-за проблем с доступом к предыдущей.

До этого глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук предупредил, что служба безопасности Украины поддерживает контакты с администрацией мессенджера Telegram. Он отметил, что Россия до последнего старалась выйти на взаимное сотрудничество, но платформа не шла навстречу.