03 марта 2026 в 09:12

Россиян предупредили о рисках «переезда» в новые чаты Telegram

МВД: аферисты похищают аккаунты в Telegram под предлогом перехода в новый чат

Мошенники начали обманывать россиян и похищать аккаунты в Telegram, используя легенду о «переезде» в новый чат, заявили в пресс-службе МВД. Так, пользователю приходит сообщение о необходимости перейти в другую группу якобы из-за проблем с доступом к прежней у администратора.

Попытки получения неправомерного доступа к аккаунтам пользователей в мессенджере Telegram под предлогом «переезда чата» продолжаются, — отметили в ведомстве.

Чтобы попасть в новый чат, человека просят подтвердить, что он не робот, и ввести пятизначный код. Этот код на самом деле является паролем для входа в учетную запись Telegram. Получив его, злоумышленники захватывают контроль над аккаунтом жертвы.

Ранее сообщалось, что мошенники стали наживаться на желании туристов покинуть Дубай, предлагая арендовать машину с водителем за $900-1000 (77 тыс. рублей). Злоумышленники добавляются в русскоязычные чаты и оставляют объявления о том, что направляются в Маскат и готовы взять попутчиков.

Россиян предупредили о рисках «переезда» в новые чаты Telegram
