Эскалация на Ближнем Востоке отменила 11 тыс. авиарейсов по всему миру

Более 11 тыс. авиарейсов были отменены по всему миру в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, передает The Wall Street Journal. По информации газеты, авиакомпании сталкиваются с проблемами, которые во много раз превосходят последствия предыдущих конфликтов в регионе.

Ситуация намного превосходит все то, что мы видели на Ближнем Востоке прежде, — заявил сотрудник компании Osprey Мэтт Бори.

По его словам, изменение маршрутов в обход региона увеличивает время простоя лайнеров. Это, в свою очередь, приводит к увеличению расхода топлива и нарушает жестко регламентированные расписания. По мнению аналитиков, многое будет зависеть от того, как долго продлится конфликт, останется ли Ормузский пролив закрытым и где стабилизируются цены на топливо для самолетов.

Ранее сообщалось, что в минувшие выходные, 28 февраля и 1 марта, авиакомпании отменили около 216 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока. В результате более 10 тыс. пассажиров пришлось вернуть свои билеты. По данным Минтранса РФ, основная масса организованных российских туристов сейчас сосредоточена в ОАЭ.