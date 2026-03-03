Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 11:28

«Грязища ужасная»: мигранты открыли забегаловку, где кормили просрочкой

Мигранты открыли кафе в Копейске и кормили посетителей в полной антисанитарии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Скандал разгорелся вокруг точки общепита с вывеской «Шаурма» в Копейске Челябинской области, сообщает «Царьград». Местные жители уже несколько месяцев бьют тревогу: в заведении антисанитария, а сотрудники откровенно хамят посетителям. При этом проверяющие органы «не замечают» нарушений, отписываясь стандартными фразами.

По словам очевидцев, в помещении отсутствуют водопровод и канализация, установлена всего одна раковина, в которой, вероятно, моют и продукты, и грязную посуду. Ни туалета, ни рукомойника в кафе нет. Повар работает неофициально, переодевается прямо в торговом зале и там же ест.

Сертификатов на продукцию тоже нет. Руководство ТРК, которое владеет землей, осведомлено о том, какой именно бизнес ведется в их арендуемых метрах, уточнили активисты «Русской Общины». Несмотря на поток жалоб, договор аренды с мигрантами продолжает действовать.

Грязища ужасная и вонища ужасная. <...> [Бизнесмены] нам прямо заявили: «У кого желудок слабый — пускай не ест!». Они чувствуют себя абсолютно безнаказанными, — рассказали общественники.

Ранее в Челябинске возбудили уголовное дело после того, как четверо учеников пятого класса отравились шаурмой, купленной в уличном киоске. По данным следствия, несовершеннолетние приобрели еду в торговом павильоне, расположенном на улице Братьев Кашириных.

кафе
мигранты
Челябинская область
Копейск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Есть подтверждения»: Лавров высказался о ядерном оружии Ирана
Цены на нефть подскочили на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Звезда «Уральских пельменей» застряла на курорте из-за «золотых» билетов
МВФ аккуратно намекнул на кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке
БПЛА ударили по топливным резервуарам в Омане
Почему не работает Telegram сегодня, 3 марта: замедление, когда заблокируют
Венгрия обвинила Украину в срыве транзита нефти из-за политики
Раскрыто, добьется ли россиянка извинений после скандала в аэропорту Турции
Ведущий дело российского археолога польский судья принял внезапное решение
«Начало конца»: эксперт заявил, что война в Иране опаснее ядерной
Юрист рассказал, как изменился статус криптовалюты в России
Удары Ирана и Израиля: новости 3 марта, потери США, похороны школьниц
Минобороны России подтвердило освобождение Бобылевки в Сумской области
Макаров прокомментировал отмену концертов Щербакова
СК ответил на слухи об обнаружении тел Усольцевых
Раскрыта истинная причина атак Ирана на нефтяные и газовые объекты
Героическая собака пропала после спасения детей из пожара в Подмосковье
Адвокат дал советы, как правильно проверить квартиру перед покупкой
Почему не работает WhatsApp 3 марта: где сбои в РФ, будет ли разблокирован
Полеты возобновились между Россией и четырьмя странами Ближнего Востока
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.