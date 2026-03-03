«Грязища ужасная»: мигранты открыли забегаловку, где кормили просрочкой Мигранты открыли кафе в Копейске и кормили посетителей в полной антисанитарии

Скандал разгорелся вокруг точки общепита с вывеской «Шаурма» в Копейске Челябинской области, сообщает «Царьград». Местные жители уже несколько месяцев бьют тревогу: в заведении антисанитария, а сотрудники откровенно хамят посетителям. При этом проверяющие органы «не замечают» нарушений, отписываясь стандартными фразами.

По словам очевидцев, в помещении отсутствуют водопровод и канализация, установлена всего одна раковина, в которой, вероятно, моют и продукты, и грязную посуду. Ни туалета, ни рукомойника в кафе нет. Повар работает неофициально, переодевается прямо в торговом зале и там же ест.

Сертификатов на продукцию тоже нет. Руководство ТРК, которое владеет землей, осведомлено о том, какой именно бизнес ведется в их арендуемых метрах, уточнили активисты «Русской Общины». Несмотря на поток жалоб, договор аренды с мигрантами продолжает действовать.

Грязища ужасная и вонища ужасная. <...> [Бизнесмены] нам прямо заявили: «У кого желудок слабый — пускай не ест!». Они чувствуют себя абсолютно безнаказанными, — рассказали общественники.

Ранее в Челябинске возбудили уголовное дело после того, как четверо учеников пятого класса отравились шаурмой, купленной в уличном киоске. По данным следствия, несовершеннолетние приобрели еду в торговом павильоне, расположенном на улице Братьев Кашириных.