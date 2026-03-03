Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 12:49

Легендарная киностудия чуть не сгорела вместе с человеком

Один человек пострадал во время пожара на киностудии имени Горького

Реконструкция павильона киностудии им. Горького в Москве Реконструкция павильона киностудии им. Горького в Москве Фото: Максим Блинов/РИА Новости
При пожаре в ремонтируемом здании на территории киностудии имени Горького на северо-востоке Москвы, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. Возгорание произошло в строении на улице Сергея Эйзенштейна. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Поступила информация об одном пострадавшем при пожаре на киностудии, — сказал источник.

Позже в столичном главке МЧС России проинформировали, что пожар в киностудии полностью ликвидирован. Там также подтвердили, что возгорание возникло в реконструируемом здании.

Ранее в результате пожара в частном доме, расположенном на улице Пролетарской в селе Круглом Азовского района, погибли четыре человека. Возгорание охватило площадь в 48 квадратных метров. Для тушения пожара привлекались 10 пожарных и четыре единицы специальной техники.

До этого на территории складского помещения с грузовой техникой в Кемерово произошло возгорание. Пламя распространилось на площади в 1000 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 38 человек и 13 единиц техники. Никто из людей не пострадал. Спасателям удалось полностью потушить огонь и спасти 15 единиц техники, включая два самоходных крана, квадроциклы, мотоциклы и лодку.

